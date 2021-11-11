證券分析師趙彭博表示，美國10月消費者物價指數（CPI）年增6.2％，增幅創下逾30年新高，美股四大指數10日全面收低，台積電美國存託憑證（ADR）下跌近3％，也拖累台股加權指數11日開盤走跌，午盤又遇航運股集體走弱，收盤下跌107.13點，收在17452.52點，成交量突破4千億。

觀察盤面，台積電11日終場下跌0.98％，所幸在尾盤急拉住攻下，600元整數關卡並未跌破。而盤面整體電子族群中，又以中小型IC設計股表現最佳。

其中，IC設計廠晶宏股價11日亮燈漲停，領軍整體IC設計類股群起上攻、後勢看好；而電動車電池族群，則因特斯拉股價止跌反彈，使相關概念股美琪瑪、康普也紛紛在20日均線附近，見到止跌回升的跡象，AES-KY甚至漲停作收。

個股方面，本周納入投資組合的麗臺，10月營收6.59億元、累計前十月營收73.81億元，分別較去年同期成長53.8％及114.2％，基本面亮眼、後勢仍看漲。

展望後市，中小型族群中，元宇宙在指標股宏達電、鈺創、事欣科11日大跌後，電動車類股接棒上漲的可能性大增，投資人可逢低布局。