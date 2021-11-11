群益金融集團榮獲2021年幸福企業「金獎」及「特別獎」，在「金融管顧業」當中，企業員工幸福感最高。群益金融集團指出，群益擁有約2千名專業服務同仁，公司視員工為家人，重視豐富創造力與自我實現精神，及對工作與生活平衡理念。

該獎項由1111人力銀行頒發，獲得獎項，證明群益金融集團於「員工福利」、「客戶服務」及「社會公益」各個層面努力創造的價值備受肯定。

群益提供同仁多元福利措施，以減少加班及健康樂活為宗旨，透過專業證照獎勵金、完整的教育訓練制度，如雲端學習平台、員工教育訓練費補助、金融專題講座、健康專題講座等，強化對員工的培訓。

群益也會定期舉辦家庭日，同時鼓勵員工參與MVP選拔，勇於挑戰自我；至於透過社團活動補助，鼓勵同仁成立休閒性社團抒解工作壓力，目前已成立桌球社、瑜珈社、舞蹈社等數個內部社團，積極創造快樂工作、幸福家庭生活的企業環境。

群益證也積極關懷偏鄉教育，已連續九年舉辦「群益愛閱讀」公益活動，關注偏鄉小學孩童閱讀素養的提升，為偏鄉教育盡一份心力；而持續14年之久的「群起獻愛心，傳遞幸福公益」捐血活動，本次也與信望愛智能發展中心合作，協助心智障礙小朋友擁有更多展現自我的機會。

群益無論在「客戶服務」、「員工福利」或「社會公益」各個層面皆努力創造價值，期許群益的一小步，成為讓社會邁向幸福的一大步。

此外，群益金鼎證券總部位於民生東路大樓，為使同仁享有更舒適的辦公環境，室內設置新鮮空氣機、抗藍光LED照明設備、免治馬桶、電冰箱、微波爐等，給予員工寬敞的空間設計規畫及舒適場所，期望為全體員工挹注嶄新動能，將所有員工視為企業最重要之活資產，更是企業穩定成長的關鍵因素。