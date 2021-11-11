國銀首攻捷克據點！金管會銀行局副局長林志吉11日宣布，金管會同意中國輸出入銀行向捷克主管機關申請設立布拉格代表人辦事處，目前我國銀行在歐洲據點有十處，不過，在捷克目前未設有分支機構，中國輸出入銀行捷克布拉格代表人辦事處為第一家申設者。

林志吉指出，中國輸出入銀行考量捷克地處歐洲中心，於交通上擁有重要地位，除有助增加該行國際能見度外，亦能協助我國企業拓展捷克市場，進而布局其他歐洲國家，促進我國對外貿易發展。

據經濟部統計，2020年台灣與捷克雙邊貿易總額達8億9100萬美元，是我國與他國貿易量排名第42位，其中，出口達5億2100萬美元、進口達3.7億美元。

就經濟部網站顯示，我國與捷克同為出口導向國家，經貿結構互補，雙方均有厚實的工業基礎，我國對捷克出口產品5成以上為車用零配件及資通訊、事務機器零件，捷克出口至我國主要如小客車與光學儀器等產品則占4成以上。雙方貿易額持續穩定成長，去年雙邊貿易總額為8.9億美元，創十年來新高。

林志吉表示，我國銀行在歐洲據點共有十個，包括：英國（五分行一子行）、法國（一分行）、德國（一代表人辦事處）、比利時（一分行）及荷蘭（一分行）。據銀行局統計至2021年6月底止，國銀歐洲獲利達8.5億新台幣，占整體海外分支機構獲利273.8億元的3.1％。