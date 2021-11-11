2021 WTA年終總決賽昨天開打，台灣好手謝淑薇和比利時梅騰絲（Elise Mertens）的首場雙打小組賽今天登場，單打與賽8位女將中種子序最低的愛沙尼亞選手康塔薇特（Anett Kontaveit），6比3、6比4直落二擊敗捷克籍第2種子克蕾切可娃（Barbora Krejcikova），延續個人最近11連勝佳績。

康塔薇特最近29戰拿下27勝，來到年終總決賽前，更在克里姆林盃、外西凡尼亞公開賽兩站賽事奪冠，近況相當不錯，她說：「我的世界排名在前30好幾年了，今年夏天我面臨連敗低潮，辛辛那提大師賽開始和俄羅斯教練圖索諾夫合作後，就開始拿下一些勝利，在克利夫蘭錦標賽贏的冠軍後，事情就開始有好轉了。」

這次比賽在墨西哥第2大城瓜達拉哈拉，位置在海拔5000英呎高，因此選手需要適應一下高地氣候，另一場女單，兩位前世界第1上演三盤大戰，捷克普莉絲可娃（Karolina Pliskova）克服對於氣候的不適應，4比6、6比2、7比6（6）力克西班牙好手穆古如莎（Garbine Muguruza），拿下首場小組賽勝利。

普莉絲可娃表示：「第1盤不是我最好的表現，第2盤我的發球就蠻不錯的，靠著一發拿下不少分數，然後第3盤又一次戰況激烈，我出現很多機會，但沒有第一時間把握住，所幸比賽結局最後有朝向我希望的方向。」

至於雙打小組賽首日，日本組合柴原瑛菜／青山修子也6比0、6比4擊敗克羅埃西亞優拉柯（Darija Jurak）／斯洛維尼亞柯列帕琪（Andreja Klepac），荷蘭舒兒絲（Demi Schuurs）／美國馬丁妮茲（Nicole Melichar-Martinez）則以6比2、6比2擊敗中國大陸張帥／澳洲史托瑟（Samantha Stosur）。