一年一度的雙11購物節，電商10日晚間舉辦直播演唱會，大手筆邀來包括吳姍儒（Sandy）、納豆、鼓鼓、戴愛玲、陶晶瑩、宇宙人、許富凱、BOXING、安那、林凡及林采欣等多組藝人輪番上陣；「最強活動大使」張惠妹（阿妹）壓軸登場，吸引超過3萬人同時上線觀看直播，阿妹透過視訊的方式連線，分享近況以及愛買的東西，阿妹笑說自己應該就是因為喜歡網購，才有這次合作的機會。

阿妹近來迷上買露營用品，已經訂了休閒椅和獵刀，平常木材更是15、20袋在買，直播節目中笑說：「因為我們台東習慣一回到家就要把火燒起來，有團圓的意思，當煙升上天就像跟祖靈在通話的感覺」，姪女安那加碼爆料阿妹特別喜歡買蠟燭，納豆聽聞驚呼：「那我猜她也喜歡買皮鞭。」阿妹的子弟兵安那、BOXING也受邀參與演出，4年沒有發專輯的BOXING，提到最常在蝦皮購物買釣魚用品，納豆馬上說：「不要再釣魚了，趕快發新作品。」

此次直播由陶晶瑩主持，搭配橘隊隊長納豆、白隊隊長戴愛玲，戴愛玲面對自己出道以來主持處女秀，事前特別緊張，還特地打電話向納豆討教，沒想到納豆利用機會，直接替戴愛玲徵婚，陶晶瑩笑說：「現在全世界都知道你單身，明天開始就1元起標。」接著開玩笑表示：「可能會2塊半結標。」讓戴愛玲嬌嗔地說：「人家好歹也是排灣族公主。」其實戴愛玲前幾天剛打完第一劑疫苗，演出一結束回到後台就吐了，呼籲大家打完疫苗要記得多休息，千萬不要像她一樣逞強。

直播中，戴愛玲率領舞者展現唱跳功力演唱〈燒〉，林凡收放自如的完美詮釋〈再見〉等歌，林采欣則以新單曲〈確可CHECK〉等征服觀眾。近來正逢尾牙、商演旺季，戴愛玲透露目前工作行程滿檔；應景雙11購物節，林凡受訪時笑說自己最近想趁著這波清空一直放在購物車裡的內衣，而剛搬家不久的林采欣則將目標將放在家電，尤其最近冬天快到了，有個暖爐在家是最幸福的事。