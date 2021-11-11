綠色冀泉攜手歐德家具，選定購物節在台東大學種下111棵樹。（蔡旻妤攝）

亞洲百大社會企業之一綠色冀泉推動「以樹養球」計畫獲好評，在歐德集團贊助下，11日在國立台東大學森林足球場示範區種下111棵台灣原生種國寶樹；選定雙11購物節這天，透過種樹行動補償地球，規畫在校園旁打造「森林幼兒足球場」。

綠色冀泉執行長陳宇華表示，每逢雙11購物節，各商家祭出優惠，刺激大量消費行為的同時，累積了可觀的碳排放，歐德集團特別選定這天再度攜手綠色冀泉，在森林足球場示範區種下111顆國寶樹，接著再到豐里國小種下1顆，以「111加1」呼應雙11，為地球種樹，補償地球。

歐德集團董事長陳國都親自率領員工到台東參與種樹行動，他表示，歐德響應種樹減碳，自2019年發起「百林計畫」，以種植100座樹林為使命，也期待與在地社會企業合作，以種樹的方式為偏鄉基層足球發展盡一份力，同時也將綠色環保觀念向下扎根。

據了解，綠色冀泉發展循環經濟模式，5年前開始推動「以樹養球」計畫，廣植高經濟價值的原生樹種，並將產出收益回饋偏鄉小學足球隊。2019年更在歐德集團贊助下，於東大知本校區旁規畫森林足球場示範區，陸續種下牛樟樹及金新木薑子等台灣國寶樹，預計明年3月「森林幼兒足球場」能順利完成。