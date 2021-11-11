資金真的太多。金管會11日公布，前10月國際板債券累計已新發行186檔，較去年同期微幅增近4％，但發行金額累計共396.35億美元（約合新台幣1.1兆元），若11月及12月維持與去年差不多的發行量，則全年發行量可望破420億美元，可排名國際板史上第三大。

同時，今年前10月國際板債券提早贖回檔數共52檔，比去年同期少了65％，提前贖回總金額共108.34億美元，也比去年同期少了75.5％，證期局副局長郭佳君表示，11月觸及可提前贖回的債券檔數有8檔，金額8.27億美元，12月則只有1檔，金額2億美元。也就是說即便11月及12月9檔債券都提前贖回，全年贖回量為118.61億美元，比2020年少近340億美元，減幅74％。

由於贖回量大減，2021年到10月底，國際板債券流通在外檔數達755檔，流通餘額2030.95億美元，約等於新台幣5.65兆元，即將追上外資淨匯入投資台股的量，創國際板流通餘額的歷史新高。

等於今年比去年的「補量」發行需求減少，但發行量仍是不弱，代表市場資金仍是有極大的投資需求，國際板史上第一大發行量即是2020年，因為全年有458.48億美元（依去年匯率約新台幣1.3兆元）的提前贖回量，壽險手中現金爆增需要去化，因此去年大量的補量發行，全年共有601.56億美元的發行量，創史上第一大。

第二大則是金管會放行國際板投資不列入壽險海外投資限額的第三年，金額推升到493.73億美元，之後金管會就出手控管保險業相關投資，2017年還有403.6億美元，2018及2019年逐年下滑，2020年因提前贖回危機才有補量發行潮。

據證期局公布，10月國際板共新發行17檔債券、發行金額34.87億美元，較去年同期檔數增加41.7％、金額增74％，去年11月及12月共有16檔、25.76億美元的發行量，今年11月至今已有4檔，約3.55億美元的新發行，等於再新增發行4億美元的國際板債券，則2021年全年發行量就會超越2017年的403.6億美元，晉升歷年第三大發行量。