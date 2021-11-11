「2021第五屆資誠永續影響力獎」11日舉行頒獎典禮，總計40多件參賽作品，創下歷年新高，競爭激烈。其中，家樂福《改變，從看見動物開始》及若水國際《Tech for Good 打造身障就業新可能》脫穎而出，分別奪得「企業永續組」及「社會創新組」金獎榮耀。

「資誠永續影響力獎」由資誠永續與坎城國際創意節台灣官方代表共同主辦、台北市廣告代理商業同業公會協力，今年在邁入第五屆之際擴大舉辦，除了原本的「企業永續組」，更增設「社會創新組」廣邀政府部門、大專院校、非營利組織、社會企業、地方創生團隊共同參與，秉持「善用故事力，創造影響力」的核心理念，以2分鐘的永續專案影片，展現參賽單位如何以善創意啟發人心，進而透過說故事的影像影響力，解決問題、帶來改變、擴大議題關注度，並呼應聯合國永續發展目標（SDGs）。

資誠PwC聯合會計師事務所所長暨聯盟事業執行長周建宏表示，無論是疫情大流行、氣候變遷、社會不公或是數位鴻溝，全世界正面臨各種永續問題的威脅和衝擊，除了政府、掌握最多資源的企業，引領社會創新的各種組織必須攜手努力，透過創新創意和科技工具，提出永續解方。

從屢創新高的參獎作品數量，以及多元的議題，資誠永續發展服務公司董事長李宜樺認為台灣永續發展生機蓬勃，無論公私部門、組織大小，都能從各自的核心專業出發，解決永續問題。資誠期望透過永續影響力獎發掘更多創新創意專案，擴散其影響力，鼓勵更多夥伴一起為台灣創造改變。

本屆「企業永續組」金獎為家樂福《改變，從看見動物開始》，家樂福與台灣動物社會研究會建立「動物福利標章」，並推出「透明牛乳」，透過產品創新呼籲民眾選擇對乳牛環境友善的農場消費、關注動物的福利。專案成功呼應SDG12負責任的生產與消費，更搭配自有通路與消費者溝通，獲得評審團一致青睞。

銀獎由台北富邦商業銀行的《愛，擲地有聲》，以及網路家庭國際資訊的《PChome綠色購物計畫》奪得，都是藉由優化自身核心業務，發揮永續影響力。台北富邦商業銀行與台灣手語翻譯協會合作推廣行員手語教育訓練，並透過設立即時手語翻譯服務等機制，提升金融服務包容性，落實普惠金融。疫情之後，網路購物更為普及，網路家庭著眼於推廣綠色消費，透過網購包裝減量再利用，有效減少包材對環境的影響，可望帶動更多電商響應，獲得評審團高度肯定。

銅獎三位得主極具特色，友達光電《傳承，古與今的交會－友達西大墩窯文化館》以經濟開發與文化共存共榮的理念，不僅保存廠區開發所挖掘出的窯址遺物，更就地設置現代科技場館對民眾推行文化教育。卡爾蔡司則是攜手通路整合新的眼視健康照護體系，建立《蔡司眼視生態圈》，藉由驗光流程進行初篩，及時察覺視力異狀。在高齡化的社會，統一超商以《高年級實力生 超商樂齡新人生》計畫，創造職場友善空間，提升高齡者任用比率，期待透過影片拋磚引玉，促使更多企業重視高齡就業者的價值。

「社會創新組」由若水國際《Tech for Good 打造身障就業新可能》獲頒金獎，若水以身障角度出發，結合科技及商業的力量培育身障者成為高度專業的AI工作者，為身障者找到就業新藍海。

「社會創新組」銀獎及銅獎則分別由衛生福利部中央健康保險署《世代永續 健保相伴》，以及新北市政府資訊中心《科技防疫 打造智慧韌性城市》獲得，皆善用科技的力量，提出因應疫情衝擊的應變方案，展現政府機關的創新與韌性。