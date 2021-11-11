伺服器概念股勤誠(8210)原訂嘉義新廠於11月啟用，今天公司法說會，總經理陳亞男表示，目前嘉義廠已經在收尾階段，不過連營造業也出現缺工、缺料，使得完工時程遞延，預計嘉義新廠要遞延至明年1月才能開始量產。展望第四季，陳亞男表示，預估營收季增在正、負5%之間。公司持續導入自動化，估明年的營收仍將有2位數的年增，毛利率也會守住20%。

勤誠第三季歸屬母公司業主淨利為2.15億元，EPS為1.8元，毛利率為20%，營益率為10.5%；累計前三季歸屬母公司業主淨利為5.18億元，EPS為4.29元，毛利率為20.55%，營益率為10.25%。

勤誠規畫嘉義新廠率先導入自動化，第一年約有60~70%屬自動化製造。明年在大陸的2廠也將陸續導入自動化，初期先規畫5%的產能自動化。大陸近幾年來也出現和台灣相同的情形，缺工以及工資持續上漲，因此，明年勤誠規畫約25~27億的資本支出，調整生產結構。

勤誠為全球領先的伺服器機殼整合方案供應商，超過60%營收來自美國及中國大型資料中心的伺服器需求。累計1-10月營收為新台幣76.69億元，年增23.7％，為歷年同期新高，且前10月營收已超越去年全年。勤誠表示，在手客戶訂單能見度維持良好，部分機種能見度甚至已達明年上半年，營收動能強勁。目前月產能在20萬台左右，明年嘉義新廠加入後，月產能會再增加8~10萬台。