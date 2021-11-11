杏輝集團下午舉行聯合法說會，董事長李志文強調，集團已調整計畫，訂定學名藥、功能性食品、癌症治療製劑、天然植物提取原料、新藥研發各個領域的下一步發展，預期明年之後將可穩健成長。

李志文說，杏輝(1734)旗下尚有多項植物新藥及天然植物原料持續發展，2022年預計新上市的學名藥有4項，功能性食品有3項，再加上目前掌握可新增產品外銷國家已達8個，希望這些量能能夠繼續擴大，遍地開花。杏輝旗下尚有多項植物新藥及天然植物原料持續發展，如ST01(治療血管性癡呆、阿茲海默症)、ST02(慢性心臟疾病用藥)、SF01(癌症輔助用藥及功能杏食品)、GF159(腦健康與記憶相關產品)等。

杏國(4192)胰臟癌新藥SB05PC(EndoTAG-1)全球三期二線臨床試驗發布期末分析初步結果不如預期，李志文說，將會繼續完成SB05PC全球三期二線臨床試驗報告，將由不同人種與地區的角度進行檢視，訂定SB05PC後續更明確的開發方向，期待將會發現有利於調整或強化臨床計畫的有利資料。同時，中國大陸胰臟癌一線用藥三期人體臨床試驗也依計畫持續推進。另外，杏國所擁有的SB01、SB02、SB04與眼科檢診儀器等多元布局。

李志文強調，最主要獲利來源，就是杏輝本體，在迎接後疫情時代，除了持續發展學名藥、功能性食品以及癌症治療製劑之外，杏輝會在對品質與環境永續的堅持下，加強與會員間的互動、原料API的策略發展、建立癌症藥物開發策略平台及外銷各國的努力。