藝遊彰化，八卦山銀橋、天空步道、文學步道都是露天的展場，迎接彰化縣建縣300年，彰化縣文化局舉辦彰化國際藝術節，以彰化縣立美術館為起點，結合周邊景點，設置大型公共藝術，規劃多場表演藝術、實驗劇場、創藝市集、藝術走讀和藝術工作坊等，激起創意火花。

彰化王惠美表示，這次集結藝術家打造公共藝術呈現，就以露天景點為舞台，搭起人、藝術與環境的互動和對話，12月18日起每周六日也有環八卦山18路小巴士提供接駁，讓更多人來這邊找尋過去的記憶，並體驗彰化文化城市的魅力。

彰化縣文化局舉辦藝遊彰化，八卦山上山下共設置10件大型公共藝術作品，《銀橋基地2021》作品則穿越銀橋，宛如通往未知宇宙的時光隧道。（吳敏菁攝）

八卦山天空步道上有結合鷹與蝶意象的《八卦夢蝶、展藝乾坤》；《銀橋基地2021》作品則穿越銀橋，宛如通往未知宇宙的時光隧道；九龍池《城市文明》藉由傳統產業興衰影射當代人生活，創造可被考古的未來城市文明遺跡，等共有10件大型作品，值得來八卦山走走，挖掘藝術的寶藏。

另外，數位藝術《AR動物總動員》，呈現結合彰化地景之可愛動物AR，散布於八卦山天空步道至南郭宿舍群周遭，可以攜帶手機或平板一起來探尋。

實驗劇場則於12月4日、11日、12日19點30分在八卦山銀橋、孔子廟、美術館前廣場、武德殿前廣場等地，由闖劇場及狂夢藝術演出團隊帶來《飲史》及《重過彰化》演出，讓民眾以嶄新的視角獲得獨特想像觀看經驗。

「創藝市集」於藝術節活動期間每個周末四個假日在彰化縣立美術館廣場登場，「藝術走讀輕旅行」精心規劃8條路線14場次，彰化市武德殿「藝術工作坊」，多元主題-陶藝、版畫、紙藝等課程，啟動美感覺察及創造力，多場梯次報名已秒殺，所剩名額不多。