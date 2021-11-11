新北市樹林交流道匝道口位在佳園路三段、學府路口間，三峽、樹林地區民眾都會行駛該路段上匝道，近期三峽交流道周邊道路正進行捷運施工，許多大小客車改走樹林交流道，大量車流湧入，造成該路段常有壅塞、回堵的狀況。市議員江怡臻建議，將國道3號北上樹林至土城段的路肩開放行駛時間提早，並開放大客車通行。交通局回應，該路段確有需求，將函文高公局評估。

樹林區南園里長李培鈺表示，北大特區人口急遽增加，若要去台北工作，只能走三峽、樹林交流道，最近三峽交流道復興路正在施工，因此有不少車輛改走佳園路3段到樹林交流道，大量車流湧入，每到7時左右，路口就會壅塞，必須靠義交指揮交通。

江怡臻表示，佳園路3段同時是機車族通往柑園、樹林、土城的重要道路，每遇壅塞狀況車流就會回堵到學府路、佳園路，因此希望市府除了能將國3北上樹林至土城段的路肩開放行駛時間提早至6時外，並開放公車等大客車行駛路肩，也盼交通局評估在高速公路旁、學府路公有土地的綠帶增設引道，分散佳園路3段和學府路口的汽機車流。

交通局綜合規畫科長吳政諺表示，針對國3路肩開放大客車行駛，市府曾函文給高公局評估，但高公局認為路肩行車寬度僅有3公尺，顧慮到大客車行駛安全，當時沒有同意，但近期針對該議題，市府已重新調整方法，將函文給高公局研擬。

吳政諺表示，市府同時會根據佳園路3段、學府路等主線服務水準做評估，屆時若有需求將調整周邊燈號時段，藉此紓緩路口交通，而樹林交流道先前設置交流道時，市府已對引道措施有完整規畫，但因麥仔園都市計畫未完成，因此尚未施作，後續將會依都計進度配合實施。