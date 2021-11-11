台北市政府重啟菸廠路往東延伸案，被解讀為大巨蛋交通問題解套，當地居民更怒批市府不顧民意，圖利財團。市議員許淑華直言，該道路若開通將癱瘓當地交通，難道台北市長柯文哲私下和遠雄集團有協議，才迫不及待砸4500萬開闢道路，趕在大巨蛋營運前送上大禮。柯則回應「不會讓大巨蛋搞砸自己，我會控制」。

柯文哲今赴北市議會答詢，許淑華質疑，2009年時任市長郝龍斌曾計畫將菸廠路延至忠孝東路4段553巷，卻因當地居民反對和都審委員否決作罷，柯市府卻在2018年底故技重施，改將菸廠路延伸至基隆路1段102巷。

「市長你在急什麼？」許淑華追問，2018年7月時，柯文哲在大巨蛋專案會議時，要求研析菸廠路延伸至基隆路的可行性，4個月後又責請交通局辦理都市計畫變更，將原先的工業用地轉為道路用地，期間不斷催促局處趕辦，要求在大巨蛋營運前開放通行。

許淑華批評，市府花4500萬公帑幫遠雄開闢道路，簡直圖利財團，先期規畫原定明年4月結案，卻已編長達6年的土地租金、1404萬給台鐵，工程經費還要再編2940萬，明明八字都還沒一撇就先付租金，更沒徵詢地方意見。

許淑華怒轟，該延伸道路若是開通，恐讓地方車流打結，畢竟基隆路原本車流量就大，加上堤頂大道過來的車流，未來恐成為下個內湖，她算過當地車流至少暴增3倍。她說，種種問題這讓居民跳腳，打算在今晚說明會舉白布條抗議，她手頭還有750份居民連署書。

對於菸廠路延伸案，柯無奈回應，他認為要嘛就把大巨蛋拆掉，要嘛就讓它安全，同時強調該開的路還是要開，這都有專業評估。交通局長陳學台則澄清，其實道路容量夠，不會造成交通問題，未來也會啟動管制，不讓車流進入社區。

許淑華最後要求，菸廠路必須經過市民同意才可開闢，也要解決大巨蛋光炫問題。柯文哲則說會解決問題，強調不會讓大巨蛋搞砸自己，他會控制。