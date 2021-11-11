台南市六甲區公所邀居民提供老照片，編成《絕代風華～六甲老照片專輯》，以相片及文字記錄六甲文史。（劉秀芬攝）

台南市六甲區公所發表《絕代風華～六甲老照片專輯》新書，甲南里長劉國賢提供18歲時參加農會四健會組裝收音機照片。（劉秀芬攝）

六甲出身的台南市議員尤榮智(左)也提供當兵時的照片、女兒尤淨寬(右)小時候的照片。（劉秀芬攝）

台南市六甲區公所11日發表《絕代風華～六甲老照片專輯》新書，內有向民眾徵求的350張老照片，連「嘉南大圳之父」八田與一的長孫八田修一也從日本提供八田與一、外代樹夫婦1928年於六甲赤山龍湖巖前拍攝的照片，彌足珍貴。

六甲區長陳啟榮表示，2年前上任時想多了解六甲文史，卻發現六甲無鄉誌，因此公所發起募集老照片活動，邀在地區民一起來用相片說六甲歷史，獲得民眾熱烈響應，陳啓榮還與提供者逐一比對相片中人物，以文字記錄下老照片的歷史故事。

《絕代風華～六甲老照片專輯》新書分成校園篇、機關篇、宗教篇、人物篇、醫師篇、結婚篇、古物篇以及生活篇，共約有350張老照片，六甲出身的台南市議員尤榮智也提供當兵時的照片、女兒尤淨寬小時候的照片。

今年70歲的甲南里長劉國賢，則提供18歲時參加農會四健會組裝收音機照片；龜港里長許文祥提供26歲時在自家老宅前結婚、請客照片。許文祥說，他擔任社區發展協會總幹事時撰寫農村再生計畫，苦於找不到文史資料當參考，現在公所能出版一本圖文兼具的六甲老照片專輯，非常有意義。

陳啟榮說，六甲人文薈萃，前外交部長田弘茂、女科學家李瑩英都是六甲人，大法官蘇俊雄更是陳水扁、馬英九和蔡英文3位總統的老師；此外，六甲歷年來培育出128位醫師，而現在六甲人口僅2.1萬人，卻有13家診所，附近鄉鎮居民都來六甲打疫苗，透過新書醫生篇介紹，見證六甲確實是醫師的故鄉。

「希望讓這本書成為六甲人的傳家寶」，陳啟榮說，新書將以精裝本方式於下月正式出版，預計先印製1000冊，希望喚起六甲居民對過往的回憶、緬懷六甲故有的風光，讓年輕人陪著長輩看老相片、聽老故事，共享幸福時光。