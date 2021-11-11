民進黨創黨史，引爆前黨主席施明德與駐日代表謝長廷連日來隔空交戰；提到所謂「美麗島義務辯護律師」，施明德妻子今在臉書表示，辯護律師世代「拒絕金錢誘惑」嗎？至少「我家與黃信介家都有付律師費」陳水扁受訪表示，「早已加倍奉還」。

陳嘉君說，「黃信介的女兒黃文柔親口告訴眾人，她親自交給陳水扁20萬律師費，美麗島人進監獄後，蔣經國賞謝長廷的20萬，這20年來多少人指證歷歷」。

陳水扁受訪表示，好像收5萬元，不是20萬。「那一年年底黃信介胞弟黃天福要選立委，我就包了10萬元紅包，加倍奉還。其他家屬候選人，我也給政治獻金」。

施明德受訪時表示，律師打官司收他可以接受，但是不應該老是打著「義務辯護」。

謝長廷日前在臉書提到施明德指控時說，為台灣奮鬥的每一個人，都是站在前人耕耘的成果上，才有基礎努力。從這個角度來看，他們會被稱為鐮刀組，收割前人努力的成果，但同時也繼續開拓更多機會，留給後一代。從這個角度看，他們是鋤頭組，耕耘者。而後代是鐮刀組，這樣一代又一代不斷的努力和接棒，每個人都是鐮刀組，也是鋤頭組，這是很正常的狀態。

陳嘉君今在臉書回敬，然而卻總是有某個歷史時刻到來時，事情會演變得令人難以忍受，使得他們必須特別指出哪一個「誰」是「鐮刀派」。因為這一幫鐮刀派不只收割，甚至污染了原本好好的一畝田。前人流血流汗犧牲奉獻，後輩民進黨黨人歡喜收割，台灣人當家作主，大家都沒意見，令人難以忍受的經常是收割者的背叛，背叛了理想，背叛了價值。

她說，收割可以，可是不能背叛。當美麗島世代在白色恐怖時代全數被關進牢裏，要不然就是流亡海外回不了家時，陌生的辯護律師世代打入了黨外團體，謝長廷穿上歷史的迷你裙欺騙社會說：「我們這一代也拒絕金錢誘惑，以及情治監控，創立了民進黨，並奮鬥終結萬年國會，讓國會全面改選，我在612事件因此被判刑褫奪公權，但留下成果給下一代，甚至施明德也因此出獄就能當黨主席、並參選立委...」

她說，謝長廷「想要藉此讓人認為他雖是鐮刀，可也是有點耕耘的人」。仔細推敲，辯護律師世代「拒絕金錢誘惑」嗎？「至少我家與黃信介家都有付律師費」。

她說，誰能「拒絕」情治監控呢，監控就是秘密進行的意思，不秘密就失去監控的意義，既然是秘密，誰能拒絕呢？這句話顯然是寫來詐騙且順便收割30歲以下對歷史無知的年輕世代吧。

她指出，誰創立民進黨？這問題可跟誰創立台積電不一樣，任何只想要把故事從登記前10天的緊張刺激說起的人，而刻意去遺忘歷史脈絡，都已經自我暴露是個道道地地的鐮刀派了。

她說，「特務霸佔之下的黨外，分一杯萬年國會的羹才是它們的職志，哪裡在乎牢裡的政治犯？他們連印刷《施明德的政治遺囑》都不願意」；「我們相信沒有台灣人的黨外會如此無情無義，只有真正的特務才做得出這種事」。

她說，至於施明德出獄，選黨主席？竟然也成為謝長廷向社會邀功的事項之一！這實在夠滑稽。幸好有這份國家檔案〈請給我公正獨立之審判或請撤銷對我的所謂＂減刑＂〉施明德致李登輝總統的信，還有鄭南榕的自由時代也刊登過。

她表示，「拜託鐮刀，別來收割你收割不起的東西」。施明德：「拒絕減刑，拒絕假釋，我要無罪出獄。」不要任何人的營救，也不必領這個情；「看這完全侵害到你們律師世代的仕途了，不過黨內內鬥始終是你們辯護律師厲害，我們甘拜下風」。