即使全球新冠疫情已進入後期，但經濟層面仍持續受到衝擊，前美國財政部長Larry Summers表示，全球投資者似乎預期未來幾年經濟成長將放緩，這些阻礙將影響各國央行穩定經濟的能力，接下來可能出現長期停滯，甚至是日本式停滯的狀況。

綜合外媒報導，針對目前的經濟環境，Larry Summers警告，低借貸成本將加劇新一輪的金融危機風險，「極低的利率為槓桿化、殭屍企業及金融泡沫的存在奠定基礎，我們看到大量投機風險出現，這其實是很有問題的。」

Larry Summers認為，全球將面臨日本式的經濟停滯，「市場似乎預期經濟將長期停滯或日本化，實際利率處於低點，這些情況將阻礙各國央行穩定經濟的能力，並讓政府承擔穩定經濟的大部分責任。」

日本化停滯一詞主要是經濟停滯和通貨緊縮的總和，它阻礙日本經濟從上世紀90年代初的大規模房地產泡沫中復甦，Larry Summers點出，儲蓄過剩與投資不足是工業化國家面臨的關鍵問題之一，將限制貨幣政策制定者未來幾年提高利率的能力。

與此同時，美國勞工部周二公布的10月消費者物價指數（CPI）再攀高，月增率0.9%、年增率6.2%，遠遠超過市場預期也寫下31年來新高，顯示通貨膨脹壓力仍持續影響經濟表現。