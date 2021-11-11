2021高雄海味漁鄉系列活動聯合記者會11日在市府鳳山行政中心一樓廣場舉辦，祕書長楊明州邀請民眾到北高雄包含永安、彌陀、梓官等區品嘗新鮮海味，用五倍券、高雄券買新鮮魚貨。

記者會由「海洋五寶」（鮪魚、魷魚、秋刀魚、石斑魚及虱目魚）跳舞後揭開序幕。楊明州致詞時還開玩笑說，這五寶大概只有魷魚最簡單分辨。

楊明州說，高雄是一個漁業資源豐富多樣的城市，年產量及年產值都很好，海洋文化向來是高雄市最重要的軟實力之一，每到東北季風起氣溫驟降的季節，就是高雄漁鄉系列活動開始舉辦的時刻來臨，各區透過在地特色活動，如漁產品海味料理、水產品促銷拍賣、體驗漁村生活與產地餐桌等活動，來行銷各區海洋文化及推廣漁村在地特色景點，已成為高雄沿海一帶的重要特色活動。

今年高雄海味漁鄉系列活動計有彌陀、永安及梓官三大漁鄉，活動時間從11月15日起至12月5日止。彌陀區漁會總幹事林子清表示，受到新冠肺炎疫情影響，今年彌陀區漁會舉辦的虱想起-虱目魚特產品行銷推廣活動配合中央政策，部分轉型為線上，部分保留實體活動，但仍精采可期，歡迎民眾到彌陀吃海味。