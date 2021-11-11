工業電腦廠樺漢（6414）系統整合、品牌通路及設計製造三大業務續強，明年在手訂單已突破1100億元，且缺料問題逐漸緩解，第四季營收估年增雙位數，明年營收將突破千億大關。樺漢董事長朱復銓指出，下一步將與策略夥伴發展「工業元宇宙」商機，搶占1500億市場規模。

樺漢11日召開法說，公布第三季稅後淨利3.6億元，年增逾三成，EPS 3.78元，年增31.7％、25.8％；累計前三季8.6億元，EPS 8.98元。在個體部分，樺漢受惠AIoT、5G、Cloud Services推進主要智能零售與娛樂博弈客戶需求增加，挹注個體營收大幅年增53.8％，兩大事業群有效抵銷品牌通路因缺料造成訂單遞延出貨。

樺漢總經理蔡能吉指出，B/B Ratio從第一季約1.6降至第三季的1.3，目前已可滿足客戶訂單需求七成以上，第四季預估B/B Ratio 1.25～1.28，晶片缺料情況逐季緩解。

針對營運展望，朱復銓表示，由於全球公共基礎建設、智慧物流與倉儲、智慧工廠等對於AI應用強勁需求，推進物聯網持續升級，延伸出「工業元宇宙」商機，為樺漢數位轉型的重大發展關鍵。

樺漢指出，疫情期間遠端作業模式即已成常態，「科技防疫」、「數位轉型」掀起全球產業加速變革，就工業元宇宙應用在智慧工廠、混合雲工廠方面，使用遠端協作，啟動數位轉型的第一哩路，加上透過Smart Glass蒐集數據，與雲端結合進行分析及AI演算，據統計，全球AR/VR工業硬體支出市場初期規模將達1500億元，樺漢目標先取得一成市占。

此外，樺漢與Google Cloud策略合作，將階段性從第四季起結合Google Cloud、Google Workspace、Google Glass等創新「智慧工業與智慧城市」生意模式，提供從IoT聯雲、上雲、用雲、管雲及護雲一條龍方案。

樺漢指出，透過強化服務功能、創造使用量、開闢新營收、提升平台價值，進一步形成強大的生態體系，協助客戶解決雲地整合技術、安全與可靠性等的痛點，積極搶灘工業元宇宙(IMVS)龐大市場商機。