王道銀行（O-Bank）即日起推出雙11網購刷卡現金回饋活動，用戶刷王道銀行簽帳金融卡除了可享原有國內外不限通路1％無上限的現金回饋外，活動期間內於PChome、momo、蝦皮購物等網購平台消費滿額登錄，可額外再享最高10％的現金回饋；此外，王道銀行另加碼推出月月抽iPhone 13活動，不限網路或實體通路消費，用戶每月刷卡累積滿千元即可參加抽獎。

即日起至11月15日，於PChome刷王道銀行簽帳金融卡單筆消費滿新台幣11111元以上且於PChome網站登錄成功者，即可享新台幣1111元現金回饋。於11月11日當日於momo網購刷王道銀行簽帳金融卡單筆消費滿新台幣11111元以上且於momo網頁登錄成功者，亦可享新台幣1111元現金回饋，當日滿新台幣50000元且於momo網頁登錄成功者，享新台幣5000元現金回饋，11月全月期間單筆消費滿新台幣3000元且於momo網頁登錄成功者，可享新台幣250元現金回饋；參與momo網購活動者，每人僅限回饋一次，活動皆符合時擇優回饋。

此外，11月全月期間，於蝦皮購物刷王道銀行簽帳金融卡單筆消費金額不含運費滿新台幣6000元以上，可現折新台幣300元；而於11月11日當天，刷王道銀行簽帳金融卡單筆消費不含運費滿新台幣20000元以上且登錄成功者，則可享新台幣2000元現金回饋。同時，於蝦皮商城11月11日當天刷王道銀行簽帳金融卡且使用王道卡友限定折價券者，單筆消費不含運費滿新台幣2000元享最低84折優惠，最高可折新台幣2000元；此外，自即日起至11月30日止，於蝦皮商城刷王道銀行簽帳金融卡單筆消費滿新台幣3111元，即可使用王道銀行官網所示專屬優惠碼，最高可折抵新台幣350元。

王道銀行另推出月抽iPhone 13加碼活動，即日起至2022年1月31日止，王道銀行每月會抽獎送出一支iPhone 13手機，用戶每月不限通路刷王道銀行簽帳金融卡交易金額累積滿新台幣1000元即可獲得一次抽獎機會，滿新台幣2000元可獲得兩次抽獎機會，依此類推，刷卡金額越高抽獎機會越多；此活動不需另外登錄，刷卡即可自動獲得抽獎機會。