裕隆獲利倍增 前三季EPS達3.49元 17:502021/11/11 工商 陳信榮 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 裕隆汽車（2201）11日董事會通過第三季財報，單季合併營收193.77億元，稅後淨利11.13億元，EPS達1.14元。累計前三季合併營收577.59億元、年減1.36％，營業利益54.57億元、年增505.66％，稅後淨利34.14億元、年增126.24％，EPS達3.49元。 裕隆表示，前三季獲利成長，主要來自於轉投資包括裕融（9941）、中華車（2204）等獲利貢獻成長，加上自主品牌事業停損減虧，以及減資效益，推升獲利與EPS表現。 台肥前三季EPS 2.34元 華榮前三季EPS達2.55元 創同期新高 #裕隆 #裕融 #中華車 #EPS #稅後淨利 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 上季營運－富采EPS 1.91元 單季新高 04:102021/11/11 產業．科技 八方雲集前三季EPS 6.53元 第四季營運看旺 10:092021/11/11 財經 《電腦設備》仁寶Q3、前3季EPS分別1元、2.17元 15:572021/11/11 財經 《金融股》開發金10月獲利近12億元 前10月EPS2.13元 08:182021/11/11 財經 《其他股》廷鑫前3季EPS0.78元 皮件事業部將分割 09:432021/11/11 財經 易華電Q3每股淨利1.54元 Q4展望保守 09:072021/11/11 財經 餐飲股Q3維持獲利 Q4看旺 04:102021/11/11 證券．權證 強信-KY前三季EPS達1.97元 訂單能見度至少明年首季 11:122021/11/11 財經 上品前三季營收 年增五成 04:102021/11/11 證券．權證 AES-KY 前三季每股賺23.06元 04:102021/11/11 證券．權證 《電腦設備》Q3業外大補 神達前3季EPS跳升至9.56元 16:312021/11/11 財經 財經熱門新聞 回鍋中芯不到一年 台積電老將蔣尚義 驚傳閃辭副董職務 - 財經 蔣爸不想做了！中芯半年走3戰將 年底還有大麻煩逼近 - 財經 「勒索」台積電等半導體廠機密？陸媒驚揭老美醜惡盤算 - 財經 美物價飆破天際 專家卻稱「沒事」了？航運關鍵指標先暴雷 - 財經 長榮、陽明急殺尾會二度掛掉？專家曝3大招保命 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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