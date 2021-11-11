裕隆汽車（2201）11日董事會通過第三季財報，單季合併營收193.77億元，稅後淨利11.13億元，EPS達1.14元。累計前三季合併營收577.59億元、年減1.36％，營業利益54.57億元、年增505.66％，稅後淨利34.14億元、年增126.24％，EPS達3.49元。

裕隆表示，前三季獲利成長，主要來自於轉投資包括裕融（9941）、中華車（2204）等獲利貢獻成長，加上自主品牌事業停損減虧，以及減資效益，推升獲利與EPS表現。

台肥前三季EPS 2.34元
華榮前三季EPS達2.55元 創同期新高
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