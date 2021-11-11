KPMG安侯建業11日發布全球首份「2021淨零排放準備度指數」報告指出，全球32個國家在實現淨零排放的排名，以挪威、英國、瑞典為前三名。

而第四到第十名分別是丹麥、德國、法國、日本、加拿大、紐西蘭、義大利。第十到第十五的國家分別是南韓、西班牙、匈牙利、美國、新加坡。

KPMG安侯建業指出，儘管低碳轉型長路漫漫，但分析結果仍有樂觀看待的訊號。此次已有9個國家在法規中明訂淨零目標，還有10個國家發表淨零減排的目標。研究中更發現多數受調國家在2005年至2018年期間都減少了排放量，且多數國家成效顯著。

KPMG安侯建業聯合會計師事務所主席于紀隆指出，先進國家的淨零行動，驅動出無遠弗屆的產業轉型，而且是系統性轉型，包括再生能源、電動車與氫燃料車等低碳運具、循環營建、低碳製造及智能資通訊科技等，這些不僅是低碳，更是新科技，新競爭優勢與新國力。

以排名居榜首的挪威，國家政策2030年的目標即是達成碳中和、運具電動化稅賦誘因極為領先、2030年起禁售燃油車也是全球第一、產業準備度排名居首。挪威是產油國，卻也已經成為再生能源的出口大國；清潔技術廠商數量居冠、在碳捕捉與貯存技術領域的投資金額最高。

KPMG安侯建業聯合會計師事務所執行長曾國禓表示，隨著新技術解決方案、市場和政策機制，以及消費者行為等變遷，KPMG預期全球邁向淨零的進展勢將快速發展，而在COP26會議及之後預期會有更多的承諾和倡議出來，KPMG「2021淨零排放準備度」為全球提供國家與產業層級系統性檢視淨零轉型的架構，亦為全球的淨零檢驗掀起開端，未來勢必也將會引起更多人來關注此議題，台灣各界也可以此為借鏡提升投資與革新的動能，以加速台灣的淨零進程。

KPMG安侯永續發展顧問公司董事總經理黃正忠指出，淨零是一個艱鉅的旅程，台灣必須跳脫高碳產業的舒適圈，才能藉由從低碳創新的能量中找到未來低碳優勢的新座標。

KPMG安侯永續發展顧問股份有限公司執行副總經理林泉興表示，淨零碳排是各國回應的重要行動，KPMG觀察到台灣企業近年自組聯盟，並積極回應國際倡議，而政府也修訂氣候變遷因應法草案，明訂溫室氣體長期減量目標。KPMG作為台灣企業減碳推手，不僅長期關注國際減碳議題，並為台灣眾多企業量身打造減碳政策、揭露碳排放資訊，持續站在第一線與台灣企業共同面對低碳轉型。

此次「2021淨零排放準備度」報告受評的國家共32個，包括歐洲11國；北美2國；中美與拉丁美洲4國；亞太10國及非洲2國；中東地區3國。

調查是根據各國在2050年前實現淨零排放的準備情況和能力進行排名，評比架溝包括「國家準備度」與「產業準備度」二類指標，「國家準備度」的指標包括: 國家承諾、過去的減碳成效、國家提供減碳的賦能環境等三大項；「產業準備度」主要針對電與熱、交通、建築、工業、農業/土地利用/土地利用改變/森林等五個排碳最高的產業，評估的指標包括: 產業的減碳現況、政府行動、減碳能力等三大項。