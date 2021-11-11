雲149甲線舊隧道段於921地震中坍方中斷迄今，縣府2019年展開修復，包括施作4座明隧道、新建鋼橋，不過施工後發現排水道改變亂竄，侵蝕山壁以至經常落下巨石，今年八月新發包1座明隧道，全線通車時程將延後3個月，明年二月底通車。

149甲線旁有一知名景點「萬年峽谷」，從雲林縣上山的遊客必須繞道149乙線到草嶺再折返，因149甲樟湖段的舊隧道在22年前坍方湮沒，封閉迄今未再通車。

縣長張麗善上任後以打通149甲線為施政重點之一，工程共4個修復段、4個明隧道、1座鋼橋，原定今年底通車。

工務處長汪令堯表示，最早的修復工程2019年12月就開工，最遲的是今年8月新增的1座明隧道工程，原因是施作4座明隧道過程中，27K＋850處今年6月後每逢豪大雨，就落下巨石，最大達2立方公尺，有必要再新增一座明隧道。

汪令堯說，道路修復工程部分，除在上邊坡打地錨、做隔梁，較破碎的坡面再作噴漿掛網處理，未來長出綠草皮會很漂亮。另也作了縱洩坡、橫洩坡，把表水排到清水溪，雨水就不會再影響坡面的安全。

接近萬年峽谷的野溪已施作一座60公尺的鋼梁曲橋，進度已8成，可以眺望清水溪，平時野溪枯竭無水，雨季會滾落大石夾帶泥沙，為避免影響道路安全，設計讓石頭直接掉入山谷。

汪令堯表示，149甲線修復工程原定今年底通車，因新增的明隧道才動工又位於萬年峽谷旁，將等工程明年2月竣工一併通車。