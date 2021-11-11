受制越南疫情及原物料大漲影響，南寶（4766）第三季淨利1.16億元，EPS 0.96元；前三季營收年增18.1％，毛利率23.9％，淨利7.34億元，EPS 6.09元。南寶表示，第四季越南廠區恢復生產，加上終端市場需求強勁，過去幾個月也密集與客戶溝通成本壓力並調升價格，預期第四季營運將從第三季谷底明顯回復、增溫。

南寶第三季雖因越南疫情干擾，營收季減9％，但在黏著劑（包括鞋材黏著劑與特殊黏著劑）及建材與塗料業務推進下，單季營收較去年同期成長5％。黏著劑業務第三季營收佔比70％，年增3％；建材與塗料業務營收比26％，年成長8％。

南寶指出，鞋材黏著劑業務隨著客戶逐步復工，產能利用率將提升並逐漸採用調整後價格，前十月營收145.82億元，年增16.4％，創同期新高。目前鞋類終端市場需求維持強勁，並品牌客戶庫存水位低檔，預期出貨動能將逐步拉升可持續至2022年。

此外，第三季特殊黏著劑以紡織用黏著劑、感壓膠最佳。伴隨電子產業、木工、紡織、食品包裝等終端應用市場規模大，看好潛在成長機會。至於3月中併購一家位於澳洲的防水建築材料廠商，已於第二季開始貢獻營收及獲利，並期待未來幾季起綜效逐步發揮。

強化長期利基，南寶除鞋材產品中已有75～80％為低VOC或零VOC產品，也積極開發生質材料及可生物降解材料，預計未來將增加投資綠色產品的研究與開發，往低碳經濟發展。