冷氣團報到，瓦城集團旗下泰式麵食品牌「大心」公開最暖心又省錢的私房攻略，以振興券內用消費即可獲得Fun大回饋券，憑回饋券可以全集團最親民200元價格，享用大心超人氣主食「酸辣海陸麵」、湯頭鮮甜的「清燉越南牛肉河粉」，以及「泰式牛肉/豬肉船麵」等總計九款湯麵、一款拌麵及四款泰式飯品。此外還可額外獲得集團其餘六品牌，包含瓦城、非常泰、時時香、1010湘、YABI KITCHEN及月月泰BBQ指定菜色最高6折優惠券、線上訂餐平台優惠及「瓦城商城」滿額9折券等，累計回饋最高25倍。

「大心」公開優惠領券攻略，消費者只要以振興券或好食券到「大心」內用消費，同桌每人皆可獲得「異國美味FUN大回饋券」實體券1張，消費者下次至「大心」實體店面出示回饋券，即可享「超人氣美味主食 回饋價200元」好康、也就是任選250元主食即有8折優惠。此外，掃描實體券上QRcode加入LINE好友，再贈三大通路振興優惠電子禮包，含實體門市指定招牌菜最高6折優惠7張、線上訂餐平台「大心」外帶消費滿450元現折88元、其他集團品牌線上訂餐滿1500元現折388元、還有「瓦城商城」單筆滿千享9折券1張等多重回饋。

針對秋冬，「大心」並推薦辛香微辣辣、濃郁咖哩與藥膳食材三種風味主食，其中「酸辣海陸麵」以泰國南薑、香茅、檸檬等多種香料熬煮，湯頭酸辣濃郁，搭配滿滿的鮮美蝦子、豬肉片及招牌炸金針菇等配料，是冬天最暖胃美食。喜歡米飯的消費者有外皮酥脆、肉質軟嫩的「裝熟蛋椒麻雞飯」可選擇，配上特製半熟蛋、雲耳及小黃瓜，並淋上特製的椒麻醬汁，辛香甘甜，吃起來超過癮。

濃厚系口味愛好者可選擇「咖哩雞腿麵」，搭配軟嫩雞腿與溏心蛋，每一口都豐富又滿足；超人氣綠咖哩系列，包含「綠咖哩雞肉麵」及特別加入松子綠咖哩醬與半熟炸蛋的「裝熟蛋綠咖哩雞肉飯」，推出後便成為咖哩控最愛。

「藥膳食材」以適合冬日溫補的藥膳、大骨熬煮而成，有著鮮濃湯底的經典「泰式牛肉/豬肉船麵」，非常道地。追求清爽湯頭的必點品項「清燉越南牛肉河粉」以牛骨、蔬菜細火燉煮，湯頭鮮甜又清爽，肉片軟嫩。