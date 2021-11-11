患有氣喘病的簡姓阿伯，日前至亞洲大學附設醫院回診後，發現機車不見了，員警到場協尋，但阿伯過度緊張，氣喘病發，不斷使用支氣管擴張劑，經警方積極協尋終於尋獲車輛，讓阿伯鬆了一口氣，不再上氣不接下去，笑了起來。

年約70多歲的簡姓男子，日前因氣喘到亞洲大學附設醫院回診，但看診結束後簡姓阿伯，一直找不到自己的機車，於是打電話報失竊，阿伯向霧峰分局四德派出所巡邏員警，強調自己的機車就停在醫院對面的全家超商前，現在不見了，擔心機車會被歹徒騎去做壞事，阿伯一邊講一邊緊張得上氣不接下氣，不斷使用支氣管擴張劑，來緩解呼吸。

員警請阿伯不要緊張，請他在全家超商休息，找車的事情就交給我們警察，並立即在附近2家超商間的顧客停車區及亞洲大學附屬醫院停車場再做一次巡視，結果就在醫院停車場的最後方，發現了阿伯的機車。

阿伯一見到自己的機車，緊張的情緒瞬間化解，也不再喘了，嘴角也微微上揚，不斷的向員警表示感謝，員警也交代阿伯，覺得身體狀況好點了才能騎車回家。