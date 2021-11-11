蔡英文總統出席「第75屆工業節慶祝大會」(總統府提供)

面對年底四大公投，蔡英文總統今天向產業界喊話，強調供電穩定是產業的基礎，三接完成有助穩定北部電網，讓電力供應更健全。我們已和美國重啟TIFA對話，也申請加入CPTPP。進一步開放美豬進口，就是展現台灣願意解決困難貿易問題的決心，也一定會確保食安。

蔡英文今天下午出席「第75屆工業節慶祝大會」致詞表示，我們的工業製造業，最近氣勢如虹。上個月，台灣的出口額突破401億美元，不只創下單月歷史新高，更是連續16個月的正成長。

她說，面對後疫情時代，全球供應鏈重組，我們一定要把握機會，讓經濟加速成長，因此，我們的國家政策要維持穩定，不能反覆，才能讓國家穩健地向前進。

蔡英文指出，產業要發展，一定要有安全、具有彈性的供電系統。在均衡全國區域電網上，天然氣第三接收站的興建，就是非常重要的關鍵。三接完成後，除了能以燃氣取代燃煤，降低空污，也有助於穩定北部電網，減緩南電北送或中電北送的問題，讓我們的電力供應更加健全。

對於有人主張要重啟核四，她告訴大家，這不會是我們的政策選項。核四位於地震斷層帶上，有研究指出，核電廠發生問題時，周邊80公里受災區，都是我們無法承受的風險。考量安全和核廢料的問題，核四周邊的5個縣市，北北基宜桃不分政黨，也都不支持重啟核四。

蔡英文表示，核四的設計過時、設備停產，重啟預估要耗費10年以上時間以及鉅額投資。同樣的時間和投資，我們可以用在各種新型能源的開發，包括使用減碳的天然氣發電，讓供電能夠安全、穩定，也能兼顧環境的永續。

她知道產業界很重視台灣加入區域經濟貿易組織，今年，我們和美國的TIFA對話已經重啟，也已經申請加入CPTPP，現在就是台灣經濟發展的關鍵時刻。相關的國家對台灣的支持取決於台灣是不是能符合高標準的市場開放；並且展現願意面對及解決困難貿易問題的決心。我們進一步開放美豬的進口，就是展現台灣願意解決困難的決心。

她強調，公投的結果沒有政黨勝敗的問題，只有影響台灣未來走向的問題。包括我們的供電能不能穩定，產業能不能發展、持續擴大全球布局，這些都是我們產業界朋友最在意的事情。所以她要拜託業界領袖們和政府繼續一起努力、共同面對，為台灣、為我們國家的整體利益思考，讓台灣邁向國際這條路，能夠走得更遠、更寬廣。