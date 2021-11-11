衛福部長陳時中疫情期間脫口罩喝酒唱歌的一段46秒影片，昨日在網路瘋傳，衛福部澄清影片時間點為去年解封後，陳時中宣傳防疫新生活時，受邀參加聚餐。對此，媒體人「逆風的烏鴉」今11日發文表示，陳時中這支唱歌影片，其實最大爭議的是，陳時中在現場與一位心臟科貪汙醫生站在一塊，且貪汙金額達一千多萬，陳時中卻回應說他不認識這位醫生，讓媒體人直呼「鬼才相信」，更直言「這比沒戴口罩還嚴重」。

衛福部長陳時中去年赴私人餐會唱歌、喝酒影片流出。(圖/翻攝自 中天新聞)

據了解，該影片為去年2020年，6月15日，陳時中在當日公務行程結束後，臨時接獲一名北上的高雄朋友邀請的餐會會場，而陳時中當晚唱了2首歌就離開了。而當時是陳時中下鄉宣導防疫新生活時期，當時台灣已經多日本土無疫情，並非在三級警戒期間。

「逆風的烏鴉」11日在臉書上以「比沒戴口罩嚴重的事」為題發文表示，陳時中參加一場餐會的影片流出來，大家聚焦在他沒戴口罩上。這當然是個應該討論的問題。雖然當時已經解禁，但衛福部也在力推「防疫新生活運動」，其中一個就是保持社交距離和戴口罩，結果宣導半天，陳時中自己不用遵守。

他先是指出，就在去年陳時中去參加餐會這天，大考中心宣布指考要全程戴口罩應考，而且家人不能陪考。陳時中沒戴口罩喝酒應酬和考生得戴口罩考事發生在同一天，只能說無限諷刺。

「逆風的烏鴉」也表示，不過，比起沒戴口罩，其實爭議最大的是第一張圖和陳時中站在一起的這個傢伙，叫做陳識中，也是個醫生，而且是心臟科名醫。不過這幾年他出名，不是因為醫術，而是接連涉及弊案。

他指出，2016年，他被判刑12年，原因是涉嫌從2008年起擔任新北聯醫內科部主任，主持很多招標案結果被查到洩漏底標，總共貪汙了1268萬元。今年1月，他又被查到成立的診所，於2017年重複刷民眾的健保卡虛報健保費，被依《詐欺罪》被起訴。

「逆風的烏鴉」坦言，「這兩個案子都不小，前者是貪汙金額龐大，後者則是案子就是健保署舉發的。結果健保署舉發一個貪污醫生，他們的長官卻和這人搏感情。這就好比警察抓到殺人犯，但警政署長卻被發現和這個殺人犯在同一場子喝酒」，「這真的很誇張」。