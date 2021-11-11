台灣糖尿病人口持續增加，甚至是國人十大死因之一。不少糖尿病患者擔心血糖波動大，因此在飲食上特別小心，有些食物甚至連碰都不敢碰，營養師歐乃嘉則表示，患有糖尿病其實什麼都可以吃，吃進去的量才是重點，定時定量還能幫助血糖穩定。

營養師歐乃嘉曾在臉書粉專指出，經常遇到照護者或家屬詢問，是否要另外準備糖尿病患的飲食，但其實並不需要，基本上患者與普通人吃的食物都是一樣的，更表示「如果一般人能跟著糖尿病人一樣吃，更容易維持身材也能預防疾病喔！」，另外還整理出3個糖尿病飲食的迷思。

1.均衡飲食

不建議患者不吃任何碳水化合物，或進行生酮飲食等方法控制，若想嘗試這類飲食方式，必須與醫生、營養師討論，另外還要調整藥物並監控血糖狀況，要不然這樣很可能會造成危險，在沒進食或吃很少碳水化合物的狀況下，再吃降血糖藥物，很可能有低血糖的風險。

2.糖尿病的飲食禁忌

其實糖尿病患者並沒有飲食禁忌，什麼都可以吃，進食的「量」才是關鍵，而且一般人若想減肥，量也同樣是維持體態的重點，另外，全穀根莖類、水果類及乳品類因含有碳水化合物，更需要特別注意份量，不過每個人的體型都不同，因此建議諮詢營養師，確認適合自己的份量。

●全榖雜糧類：建議4分之1為一份，一天約6-12份，確切分量洽營養師計算，地瓜、南瓜等也屬於這類。

●水果類：建議8分滿碗為一份，一天約2-3份，可作為餐間點心。

●乳品類：建議鮮奶1杯為一份，一天約1-1.5份，包含起司、優格。

3.三餐定時定量

固定時間吃飯、吃固定的量，都可以幫助血糖穩定，平常時到了吃飯時間就要進食，不要等到餓了才吃，能避免暴飲暴食，也可以避免血糖落差太大，對於血糖控制很重要，若是吃了血糖藥又不吃飯，還有低血糖的風險。此外，血糖波動過大時，容易在不該餓的時間餓，而造成飲食過量問題，甚至會導致脂肪堆積。