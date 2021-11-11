富邦文教基金會與文策院合辦的TCCF內容市場展「兒童節目孵育計劃專場」，(11)日在松山文創園區五號倉庫舉行，邀請影視內容平台、兒童影視節目從業人員與會，並進行歷屆孵育計劃作品首映，以及多個劇本故事、紀實節目提案。

富邦文教基金會董事陳藹玲致詞時表示，為了培育更多製作兒童節目的優秀人才，以及提供更優質、合適孩子們看的影音內容，富邦文教基金會擔負起兒童影視節目前期開發工作，邀請許多年輕、有想法的團隊參與劇本的撰寫、企劃，從兒童的主體視角出發，傾聽孩子們的心聲，傳達兒童觀點。

富邦文教基金會總幹事冷彬分析台灣兒少影視內容的長期困境，除了類型與平台缺乏外，資源也相當分散，導致許多小朋友都是由外國影片陪伴成長，反而具備文化主體性和兒童觀點的內容，則是相對比較缺乏，因此發起了兒童節目孵育計劃，期盼能透過更多國內外兒童影視經驗的交流與實踐，促進產業提升。

本次的孵育計劃showcase中有多項歷屆孵育計劃作品的分享，首屆孵育計畫的成果兒童動畫節目《鐵農夫》及紀實節目《悄悄話》也雙雙入圍38屆芝加哥兒童影展，《鐵農夫》更在許多國際動畫影展入圍大獲的肯定。首屆孵育計劃莊榮祚、蔡岳霖創作的劇本《中元大餐》已開發成兩季的兒童影集，由紅衣小女孩公司負責製作，第一季於今年四月開拍，但逢疫情停拍，今年年底將二季同時拍攝，預計明年在螢幕上與觀眾見面。而與正修科技大學數位多媒體設計系合作的學生動畫影集《洗襪，洗襪》以童趣的襪子為主角，描述在意他人眼光的襪子，以為自己很臭而垂頭喪氣，卻意外救了小朋友一命，重新找回自信。這部作品的畫風生動活潑，備受委員來賓喜愛，稱讚有IP發展潛力！

另外，由基金會孵育的二組兒童探險實境節目，囊括了台灣的獨特風貌，一個帶孩子上山、一個隨著孩子下海！《登山總動員》團隊成員都是登山愛好者，以此為發展契機，主張「山是最天然的遊樂場」，每集邀請喜好登山的孩子們一同上山，結合山林之美以及兒童探險的趣味，本案獲富邦文教基金會提供製作基金以及客家電視台的合作支持。另一檔今年剛獲富邦文教基金會孵育計劃獎助的《海洋日記》，則探詢多位對於海洋充滿嚮往與勇氣的孩子面對大海，在鏡頭前精準捕捉其靈動又充滿神性的模樣，由《男人與他的海》攝影師張皓然執導拍攝。

除了紀實節目外，歷屆孵育計劃廣徵兒童劇本創意，不僅提供編劇劇本開發費用，更邀請多位專業人士擔任編劇顧問。今年的孵育老師陣仗亮眼，包含《我的婆婆怎麼那麼可愛》陳慧玲製作人、《2049》編劇吳美枝、大慕影藝公司影視內容總監簡莉穎等，帶領新秀編劇與製作團隊一起為兒童節目努力。

今年度孵育計劃同樣向來自全台各地的編劇好手徵集劇本故事，從中選出四部兒童劇集劇本以及一部兒童紀實節目。富邦文教基金會辦理兒童節目孵育計劃三年以來，獎勵與陪伴具創新力與兒童觀點的紀實作品，也培力更多年輕與專業的人才參與兒童故事的開發與撰寫，持續為台灣影視內容製作開發兒少領域的疆土，希望有更多人一起加入關心台灣的兒少節目。