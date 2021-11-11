日女團「AKB48」目前年齡最長的成員柏木由紀10日在YouTube上，對於網上頻傳她「一夜500萬日圓（約台幣122萬元）」一事感到憤概，她表示「子虛烏有的消息不應再亂傳」，因此忍著不在推特上講起此事。她並嚴正提醒惡意發言者，她若真的有意要提告的話，巨額罰款等種種後果會非常嚴重，請惡傳謠言者好自為之。

柏木表示，她經常上網查自己的消息，日前看到「一夜500萬」「全盛期可以叫價到一千萬日圓」謠言，氣憤到喊「蛤！？」她苦笑說「我沒有缺錢到這種程度好嗎！？」她還秀出她的名牌包說「我一直都在努力著，至少養得起自己，這包也是自己買的。AKB48該發薪的都有發。」

柏木15歲還是學生時就入團，說到辛苦處她做出悲傷表情說：「畢竟人家工作了這麼久；每天早出晚歸；有一整年每天都在工作」她也表示，很多藝人沒有辦法為自己一個一個去闢謠，任憑惡質網民胡亂造謠、讓謠言一層又一層多重加害，她強調「沒有問過藝人本人的事情，請不要隨便在網路上寫出來。」