無偵-7高空偵察無人機

中方空軍周三在11月11日成軍72年前夕宣布，無偵-7高空偵察無人機已全面投入實戰化訓練。

據中方官媒《環球時報》10日報導，無偵-7是中方空軍無人戰鬥系統中的重要裝備。而在最近多型軍機的演訓中，它按照指令起飛，徹底展現了高空長航時的能力優勢。

據央視報導，它在空中迅速規劃偵察陣位，設置偵察航向，並綜合戰場態勢，快速捕獲目標蹤跡，再將獲取的各類信息上傳到指揮所，為後續空中待戰機群展開突防、突擊提供有力支撐。

《環球時報》說，無偵-7已徹底融入中方空軍的實戰訓練系統，充分證明中方空軍在應用先進作戰方式上獲得重大進展，展現了空軍在實戰演練上的顯著進步和系統作戰能力的提升。

無偵-7領先全球，率先採用「Φ 型」（Φ type）連接翼氣動佈局，也就是一般所謂的菱形聯翼氣動佈局，在各式環境下測試後，可靠性已獲得驗證。中國航空工業集團說，無偵-7以提供圖像情報的方式，進行戰略偵察和戰術偵察，可自由跨越民航航線飛行。同時它有傾斜偵察和臨空偵察這兩種基本任務模式，覆蓋紅外和可見光頻段。

中國軍事評論員宋忠平說，能自由跨越民航航線飛行，意味它的續航力和航程和民航機一樣。而一般民航機能飛超過12小時，自主飛行1萬公里，這意味無偵-7能進行洲際飛行。而世上第一款具備這種能力的無人機，就是美國研製，航程超過1萬公里的「全球鷹」（Global Hawk）無人偵察機。