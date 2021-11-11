小男孩樂團今辦發片記者會。（滾石提供）

「小男孩樂團」相隔2年推出新專輯《小男孩如是說》，11日發片記者會搶先曝光〈Baby我不想努力了〉MV與實體專輯的內頁視覺，與他們合作新歌〈Baby我不想努力了〉的玖壹壹洋蔥也現身助陣，送上「烤雞」和裝滿「洋蔥」的禮物籃，祝賀小男孩樂團「充滿元氣」、「增強免疫力」。提及洋蔥在MV裡有一幕和小男孩的昌哥、漢斯打電動，大伙兒笑說：「本來玩不起來，後來玩太過頭，導演喊卡我們也不停。」

小男孩樂團當初是從公司尾牙誕生出來，每個成員各有特色，團長昌哥是知名廣告公司CEO，此次發片翻玩網路流行用語「阿姨我不想努力了」，重新詮釋原梗「求包養」的消極心態，洋蔥更親自擔綱MV男主角，和女主角米非扮演感情陷入瓶頸的一對情侶，詮釋幽默的日常互動反映真實情侶常見爭執。

聊起共同創作這首歌，洋蔥表示「很快，我花2、3天就寫完歌詞 」，透露喜歡看網路笑話大全找尋靈感，也喜歡看網路迷因，才會寫出「女友是交來疼，不是交來罵（鳥來嬤）」的諧音歌詞。米非也分享自己之前曾經歷在感情中不想再努力的經驗，「但沒像MV裡那麼氣憤，不會拿刀，頂多只是冷戰 」。