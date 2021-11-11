台中捷運公司今年虧損預算數為6億5600萬元，明年預計虧損7.3億元，引起各界高度關注。市議員邱素貞等11日質詢說，中捷公司應撙節開支加強開源，持續減少虧損逐步擺脫「錢坑」的封號。中捷公司董事長林志盈說，將提升運量增加票箱收入，並撙節開支期能將虧損維持在預算額度內。

台中捷運綠線是中部地區第一條捷運路線，不僅台中市民引頸企盼，中部民眾也希望捷運路線能延伸彰化、南投，捷運綠線營運狀況備受關注。市議員邱素貞、陳淑華、謝明源、蕭隆澤等人，關心台中捷運公司營運狀況及虧損何時能損益兩平。

邱素貞表示，興建捷運系統不是以營利為目的，是藉由便捷的交通，節省民眾通勤通學時間、帶動沿線經濟發展及節能減碳等發揮多重效益。但捷運綠線去年底發生斷軸事件，導致從去年12月19日延到今年4月25日都停擺，正式通車不到1個月又碰到疫情三級警戒運量直線下滑。

陳淑華、謝明源及蕭隆澤等強烈質疑，這些不利因素衝擊下，中捷公司仍對外表示，今年虧損可控制在6億元，明年卻預計將虧損7.3億元；因明年運量增加，包括票箱收入、附屬事業收入等，應該都會比今年增加為何虧損也跟著增加？

林志盈說，明年度收入預算數較今年度增加約5200萬元，因整體支出增加約1.27億元，結算虧損較今年6.56億元增加約7500萬元，為7.31億元。支出增加主要原因是正式營運後設備、車輛等維修物料增加，及人員依年資晉等、晉級及升遷等用人費用增加。