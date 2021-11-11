開賣就現搶購潮 網友瘋買 「一年份全部搬回家」

品酒，不只是品其滋味、優雅與成熟，更是在當中細細品味生活態度。倒上一杯，平淡的日常就能跳躍變化出新滋味。時序進入冬天，聖誕節的腳步近了，一款高品質的酒，可為情人約會增添浪漫、襯托美食滋味，在歲末的交換禮物派對上，更能一躍成為全場焦點。家樂福一年一度的「美酒巡禮」（Wine Fair）11/5～12/5隆重登場。

今年「美酒巡禮」（Wine Fair）精選五大洲超過1,200款葡萄酒，同時也有各樣歐洲、紐澳的汽泡酒、白葡萄酒，來自法國、義大利、南非、澳洲、美國、阿根廷等全球各地的美酒一齊登場，愛酒之人絕對不能錯過這場年度最大的世界美酒巡禮！

同時，家樂福「VIP 2021微醺之夜」自11月起分別在全台指定分店登場，今年精選上百支葡萄酒，並邀集7位知名葡萄酒達人推薦超值酒款，讓品酒新手也能快速入門！

年末社交不出錯！家樂福「美酒巡禮」讓你一秒變身派對焦點

家樂福2021年「美酒巡禮」中，從全球知名酒莊嚴選超過千款好酒，在全台限量販售，部分酒款更是酒莊會員才能買到的珍稀酒款，機會相當難得；而價格更是更是「超廣角」，從僅百元的入門酒款到金額超過五位數的五大酒莊限量款一應俱全，能讓你出席各種場合都有最完美的搭配。

一生一定要喝一次 獨家限量販售波爾多五大酒莊紅酒

今年，家樂福在限定店別獨家販售波爾多五大酒莊的紅酒，是酒展的一大亮點，其中像是來自法國「貝沙克雷奧良」（Pessac-Leognan）產區的一級酒莊「歐布里雍堡」（Haut-Brion），是波爾多五大酒莊當中歷史最為悠久的酒莊，家樂福引進2018年份酒款，全台僅限量販售16支。另外，也有來自波爾多波雅克（Pauillac）「木桐酒莊」（Mouton Rothschild）的2018年葡萄酒，其酒標特別與藝術家徐冰合作，全台限量30瓶，具有極高的收藏價值。

在家也要儀式感 五星飯店御用酒款 超高CP值就能入手

而高級紅酒不是只有五星級飯店專屬，家樂福今年引進全球各大知名飯店御用酒款，包括深圳君悅、新加坡文華、日本大倉久和等高級飯店御用酒，讓你不用出國、不用上餐廳，在家也能擁有國際級飯店的五星享受。

家樂福的酒類商品，嚴選自全球知名酒莊超過千款佳釀，已成為年末佳節、社交聚會、送禮或自用最佳首選。(圖/業者提供)

VIP微醺之夜登場！精選百款葡萄酒，品酒新手也能快速上手

受疫情影響，已經近兩年無法出國旅遊觀光，今年家樂福「VIP微醺之夜」嚴選全世界超過百支美酒，讓你不用出國就能喝到全球各地不同風味的名酒。家樂福「VIP 2021微醺之夜」，將於11月分別在全台8間店面舉行，屆時將有達人在店內介紹酒款，有達人領路，就算是不會喝、不懂酒的小資族也能快速上手，挑到最合適的酒。

每年家樂福規劃的達人領路推薦，讓品酒新手也能快速上手。(圖/業者提供)

家裡變身餐酒館！家樂福千支酒款超好搭，台式熱炒、韓式燒肉、海鮮鍋都能配！

家樂福酒展剛開展，已吸引不少民眾搶先排隊瘋搶，網友表示「CP值太高，一年份要喝的量直接搬回家！」。而好酒除了好喝，更要配上對味的美食，才能變幻出絕佳風味。有網友說自己是品酒新手，原本以為白酒紅酒與西式料理比較搭，但看了「美酒巡禮」的DM後購買西班牙紅酒，「沒想到配上燒烤、台式熱炒、辣味料理都很搭！」、「最近氣溫降低，家裡自煮海鮮鍋，搭配家樂福紐西蘭白酒，淡淡的果香配海鮮，把海鮮的甜味更襯托出來！」。更有網友表示，「跟朋友去夜市買小吃跟燒烤，搭一瓶家樂福買的西班牙紅酒，讓夜市小吃美味程度瞬間升級了！」

千支酒款供選擇，台式熱炒、韓式燒肉、海鮮鍋都能配，讓佐餐更有味道！(圖/業者提供)

★中時新聞網關心您：喝酒過量，有礙健康！

★中時新聞網提醒您：酒後不開車，安全有保障