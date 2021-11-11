公投提案方指稱，環差報告中所記載之鑽探岩芯資料與日前中油公布結論不同，中油表示，經地質專家研判，那不是原地生長的礁體，是水流搬運再堆積的「碎塊」，與潮間帶的「原生藻礁」完全不同，其間區別已在環差報告中清楚載明，中油負責任地公開所有調查資料，並以科學實證的態度分析所有鑽探岩芯，每次卻都被公投提案方斷章取義地擷取片面資訊，拿出來誤導民眾，對此深感無奈與遺憾。

中油說明，三接遷離公投案，因公投主文中明訂遷離範圍必須到外海五公里之外，因此再外推方案組成超過20個不同領域的學者專家團隊，對大潭海域進行調查，每個研究彼此環環相扣，像海底礁石分布範圍，匯整民國88年以來所有的鑽探資料，還將鑽探岩芯交由地質專家判讀。另再委請國立中央大學地科院以海床淺層高解度調查重覆驗證，兩者共同的結論都是「水深18公尺以下無礁石」。

中油指出，潮間帶的藻礁和海藻床生態系（即一般國際上認知的藻礁）、珊瑚礁生態系及天然岩礁，經專家分析，是不宜混為一談的。不是輕率地以一句「泥沙生態也是藻礁生態系」，或僅一、二個鑽探點位有礁體，就來否定這些學者專家努力研究地球科學的成果。中油強調，近年來用電大增，為推動減煤，天然氣七年來用量已增加三成多，所有管線輸送能力都已飽和，新增陸管已規劃供應北部IPP及工業民生用戶新增需求，以紓解永安廠南氣北送之壓力，至於增供大潭電廠，受限通霄至大潭海管管徑，供應一到七號機組用氣已達管輸能力極限。

台中及永安接收站計劃增設儲槽，目的是希望增加安全存量，更何況其中沒有一個儲槽的完工日期能夠早於三接期程，對提升北部供氣能力緩不濟急。