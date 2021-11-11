美國最新數據顯示，上月通貨膨脹來到30年高點，恐對拜登（Joe Biden）的總統任期和經濟復甦帶來持續威脅。拜登今天強調，打擊通膨是政府「優先要務」。

美國勞工部10日公布10月消費者物價指數（CPI）增幅，不但超過經濟學家預估，也出乎白宮預測之外，適逢拜登前往巴爾的摩宣傳他的1.2兆美元基礎建設計畫之際，他強調這項基建計畫可以扭轉情勢。

拜登在CPI數據公布後表示：「通膨侵蝕美國民眾的購買力，扭轉這個趨勢成為我的首要之務。」

「我今天將前往巴爾的摩，強調我的基礎建設計畫將有助於降低價格，減少瓶頸，並且讓商品更容易取得，而且不貴。」

近年來美國通膨變動不大，而在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗施打後，商業開始恢復運轉下，通膨又猛烈捲土重來。

在滿手現金消費者的暢旺需求下，物價面臨壓力，加上美國勞工短缺，以及全球供應鏈混亂，造成半導體等重要零組件交貨減速，讓情況雪上加霜。

拜登雖強調物價上漲只是暫時性，卻讓對手逮到強力的理由反對他推動的基礎建設計畫。拜登的民調低迷，仍力推基礎建設計畫，已把總統職位賭上。

聯邦眾議院能源暨商業委員會（House Energy and Commerce Committee）好幾位共和黨籍議員發推文表示：「砸下逾兆美元在民主黨的稅賦和支出計畫，只會讓美國目前面臨的危機惡化。」

美國國會上週終於通過基礎建設法，拜登取得了勝利，但他的「重建更好世界」（Build Back Better World, B3W），打算在未來10年投資1.85兆美元，強化美國社會安全網的計畫，仍未獲得黨內一致支持。

反對「重建更好世界」支出計畫的聯邦參議員曼欽（Joe Manchin）在CPI公布後發推文表示：「大家一致認為，創紀錄的通膨對美國人民帶來的威脅不是『暫時性』，而是日益惡化。」

美國10月CPI和去年同期相比攀升6.2%，創下1990年11月以來最大年增幅，貝倫堡資本市場（Berenberg Capital Markets ）的李威（ Mickey Levy ）表示，物價壓力已擴大」，很多商品和服務的價格都上揚。

勞工部表示，10月CPI和9月相比增幅0.9%，月增幅是前一個月的兩倍以上，同時也高於經濟學家的預測。

10月CPI增幅多來自能源價格，其中汽油價格上月就飆漲6.1%，燃油價格則大幅上揚12.3%。

上月雜貨價格也上揚，家庭食物價格上揚1%，餐廳等外食價格上揚0.8%。

2021全年二手車市場不正常的漲勢，推升整體的通膨。二手車價格在8和9月一度下滑後，10月再度上揚，漲幅2.5%。

根據CPI報告，在全國性房市供不應求下，租金在內的居住成本增加0.5%。

食品和能源價格具波動性，但10月即使扣除這兩個波動性較大項目後的核心CPI增幅仍為0.6%，高於9月的0.2%。

潘西恩宏觀經濟諮詢公司（Pantheon Macroeconomics）經濟學家謝波德森（Ian Shepherdson）發推文表示：「我不想說，但10月核心CPI只是前菜，未來幾個月將有好戲可看。」

物價急速攀升也讓美國聯邦準備理事會（Fed）陷入困境，聯準會已宣布將縮減疫情期間祭出的購債計畫，升息則將再等一等。

牛津經濟公司（Oxford Economics）經濟學家波斯揚齊克（Kathy Bostjancic）警告，通膨很可能維持高點至2022年初，「恐導致聯準會升息時間比我們預期的2022年12月提早」。