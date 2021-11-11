11歲的小婕2歲時因罹患中耳炎，導致聽力受損，小小年紀一直過著半聾不便生活，11日科林助聽器公司捐贈助聽器給小婕，小婕終於聽清楚世界的聲音，展開美麗的笑顏。（戴上容攝）

11歲的小婕2歲時因罹患中耳炎，導致聽力受損，小小年紀一直過著半聾不便生活，小婕的媽媽是越南籍新住名，長年無力為小婕購買助聽器非常愧疚，所幸，小婕12歲姐姐向社會局求助，在社會局媒合下，科林助聽器公司11日下午捐贈助聽器給小婕，小婕終於聽清楚世界的聲音，展開美麗的笑顏。

今年國小四年級11歲的小婕，自2歲時因罹患中耳炎住院開刀，從此左耳聽力嚴重受損，家人間溝通都需要大聲吼叫，小婕才能勉強聽到，小婕也因為無法對聲音定位，在學習過程中常常慢半拍，造成她在同儕社交上困難。

小婕家境貧寒，由越南籍媽媽在火鍋店打零工，獨自一人撫養3名子女，由於小婕左耳受損、右耳正常，未能達到身心障礙補助購買助聽器資格，家人無力負擔助聽器，因此小婕長年活在半邊無聲的世界，買不起助聽器一事令小婕媽媽愧疚、苦惱不已。

所幸，小婕12歲的姐姐透過臉書粉絲專頁「新北市好日子愛心大平台」中介紹，有為聽覺障礙又經濟弱勢的市民媒合民間資源的資訊，姐姐便主動留言尋求協助。在社會局、學校與科林助聽器協助下，小婕媽媽11日帶著小婕到門市選配助聽器，小婕戴上助聽器後，總算能雙耳聆聽，開心得手舞足蹈。

社會局表示，科林助聽器特別捐贈出200萬元作為「好日子愛心大平台」公益捐贈專案。受贈對象凡0-26歲的就學生，且有低收或中低收入戶證明的新北市民，只要由輔具中心開立轉介單即可與科林助聽器專案窗口選配助聽器。