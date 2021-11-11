《印度斯坦時報》（Hindustan Times）11日報導，在經過2年多的海試等作業之後，印度海軍的第4艘鮋魚級（Scorpène-class）潛艦「鋸鰩號」（S24）正式交艦；在中國大陸海軍水面艦隊迅速擴張下，印度有意加強水下戰力，以海洋拒止（sea denial）作為反制。

根據報導，「鋸鰩號」由印度國營馬札岡船塢公司（Mazagon Dock）於孟買造船廠建造，在2019年5月6日下水，經過2年半的測試後終於正式交艦。出席交艦儀式者包括退役中將、馬札岡船塢公司董事長普拉薩（Narayan Prasad）和該公司董事會成員，以及印度西部海軍司令部參謀長阿文丹（KP Arvindan）少將等海軍官員。

馬札岡船塢公司發言人辛赫（Ashish Singh）宣稱，第4艘鮋魚級潛艦交艦，證實了印度「自製潛艦」的能力。先不論該級艦是藉由外國技術轉移建造，《印度斯坦時報》也承認，鮋魚級首艦「虎鯊號」（S21）2015年10月下水、2017年12月服役，較原定計畫延宕5年；印度的鮋魚級5號艦「叉牙魚號」（S25）則已於2020年11月下水，6號艦則仍在建造中。

「鋸鰩號」終於正式交艦。（圖／印度海軍臉書）

由於中國大陸海軍水面艦隊發展速度極快，印度先前決定優先推進水下戰力發展，有意新建達24艘潛艦作為反制，7月更已開標繼鮋魚級P-75計畫後的P-75（I）計畫，希望獲得6艘「最先進的柴電潛艦」。印度希望用潛艦配合南海至印度洋之間的狹窄水道，採取較經濟且有效的手段，讓中國大陸海軍無法在印度洋上自由行動。