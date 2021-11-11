伺服器機殼廠勤誠（8210）11日召開法說，受惠客戶訂單持續發酵，中美兩大區域營收成長動能維持強勁，今年營收可望達成雙位數增長，部分機種訂單能見度已達明年首季，公司看好伺服器平台換代需求續旺，美國市場具強勁力道，樂觀看待明年。

勤誠第3季稅後淨利2.15億元，季增21.1％，但略低於去年同期8％，毛利率19.99％，EPS 1.95元；前3季稅後淨利5.19億元，EPS 4.33元，以營收區域占比來看，以美國46％最高，其次為中國大陸31％、歐洲5％。

公司表示，除了持續受到供應鏈缺料與原物料漲價影響，第3季底開始面臨中國大陸限電常態化衝擊，已積極調整排單與排班，並安排發電機及太陽能因應，確保營運穩健發展，力求全年毛利率維持在20％水準，並於未來一到兩年逐步提升。

勤誠表示，雲端伺服器訂單明年不僅受惠英特爾Eagle Stream及AMD Genoa新伺服器平台推出，在邊緣運算方面，勤誠開發的產品陸續取得一線ODM大廠青睞，預期邊緣運算產品目前見到的良好動能將延續至明年，整體而言，公司樂觀看待明年營收將維持成長趨勢。

此外，勤誠嘉義新廠受營造缺工及缺料影響，量產時程由今年第4季延至明年第1季，然既有中國兩廠仍可支應現有訂單，營運影響幅度小。

勤誠表示，未來隨著新產能逐步開出後，不僅可進一步整合研發與製造資源，新廠的自動化配置亦能克服人工成本過高及人工短缺的問題，進一步提升營運效率，預計嘉義新廠產能將與中國大陸兩廠相當。