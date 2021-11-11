鄉林（5531）今（11）天公布前三季財報，前三季主要以新成屋銷售來貢獻業績，沒有新案完工交屋，累計每股虧損0.73元；不過，年底「鄉林淳真」將完工交屋貢獻業績，明年更會有四川成都大案加入銷售行列，業績可望明顯成長。

鄉林今天最新出爐的前三季財報，營收達12.91億元，營業毛利3.07億元，稅前淨損9.05億元，本期淨損8.43億元，歸屬於母公司業主淨損為7.17億元，每股稅後純損0.73元。

接近年底之際，近期鄉林總銷16億元的新北市新莊「鄉林淳真」，將辦理完工交屋，屆時業績可望回升。