1111人力銀行舉辦「幸福企業」票選活動，超過200萬人上網投票，台塑業、台塑、南亞、台化、台塑化榮獲2021年製造業幸福企業「金獎」。台塑企業表示，本次獲得票選支持，突顯企業在員工的完善薪資福利、工作生活平衡、健康職場營造、人才職涯發展等各方面均獲得肯定，更是公司及全體員工的榮耀，未來也將持續努力創造幸福職場。

台塑企業致力追求最佳經營績效，並與員工共享成果，幾乎年年調薪，往年年終獎金平均有4.5個月水準；2021年企業內主要上市公司均陸續獲得證交所列入「高薪酬100指數」、「就業99指數」及「公司治理100指數」等成分股。因企業長期穩健獲利且善待員工，許多人進入台塑企業即服務到退休，主要上市公司平均近五年員工辭職率都在1.5％以下。

台塑企業表示，員工為企業最珍貴資產，除薪資福利在同業名列前茅外，像員工健康檢查項目及頻率、長期病假者給予長達半年的半薪(勞基法一個月)、給予喪亡員工家庭優渥撫卹金且不扣抵勞保死亡給付、補助員工與眷屬至長庚醫院之就醫費用等，都優於法令措施。

為豐富員工休閒生活，台塑企業各廠區依員工興趣發展出100個以上的社團，不定期舉辦各式各樣國內外旅遊、減重、戒煙、舒壓、球類比賽等健康促進活動，均由公司補助，每兩年更舉辦一次大型運動會。2021年全企業共獲得衛福部頒發17個單位「健康促進標章」、2個單位獲得「績優健康職場獎」。

此外，強化員工職涯發展也是企業長期成長助力。2020年台塑企業員工受訓時數合計約200萬小時，並籌設技術訓練中心，針對不同機能的員工規劃一系列訓練及職務認證。近年更投入AI領域的人才培訓及運用，並規劃相關激勵措施，強化員工競爭力，也為企業發展趨勢做好準備。