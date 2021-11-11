宋姓男大生因駕車擦撞瑪莎拉蒂，被3名富二代惡煞暴打送進加護病房，其中動手的張姓主嫌爸爸在接獲記者電話後才得知兒子闖禍，第一時間拿著6萬元前往醫院探視，但因宋姓男大生在急救中而無法進入。此事件引爆全民怒火，有鄉民就指出「最大的敗筆就是捧個6萬元就去求原諒」，此舉讓大家覺得沒有誠意。

有網友在PTT上發文表示，張姓小開的父親得知兒子闖禍，第一時間從彰化直奔台中慰問，再到今天早上開記者會代子道歉，下午張母更下跪求情，一連串的道歉戲碼「可說是深具悔意可教化的SOP」，原PO接著表示，「但犯法把人揍進ICU的又不是他爸」。

儘管如此原PO認為，張爸事後的處理沒什麼問題，唯一最大的敗筆是捧個六萬元去求原諒，就想解決事情，並怒批「月薪開24K施捨你2.5個月的月薪，老闆好虧啊，中南部傳產老闆是不是都把大家想的跟自家員工一樣？」。

貼文一出網友們覺得這樣的舉動對家屬很不尊重，「瑪莎拿去估，估多少先全部拿出來當醫藥費再說吧？」、「拿六萬真的羞辱人，還好意思講自己拿六萬」、「6萬連醫藥費都不夠，不如不要去」、「600萬我覺得比較有誠意」、「我身為民眾沒看到他的一絲絲誠意」。

而也有許多鄉民推論，此舉只是為了將來打官司鋪路，「為之後鋪路啦，幾萬不是重點，這時間點對方怎樣都不會收的，演給法官看而已」、「這是高招好嗎，不能讓法官覺得有錢，以免之後民事判賠太多」、「律師教的，收了就代表雙方初步和解」、「哪裡是敗筆，收不收未來法律攻防都是有利」。