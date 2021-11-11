交通局長葉昭甫強調，將依台灣大道各路口車流特性、車道幾何配置及事故型態等，通盤檢討變換快慢車道問題，維護道路交通安全。（台中市政府提供）

台中市男大生日前行駛在台灣大道快車道，經河南路時切往慢車道，擦撞李姓男子駕駛的瑪莎拉蒂跑車，原本單純A3車禍演變成嚴重治安事件，凸顯台灣大道切換車道的安全問題；市議員11日群起要求交通局提出積極作為降低交通事故。交通局強調，通盤檢討變換快慢車道問題，維護道路交通問題。

一起單純的A3車禍變成重大社會新聞。市議員謝志忠、張耀中、黃守達、王立任、張玉嬿、施志昌、鄭功進、林祈烽、陳世凱、林德宇、陳淑華、蕭隆澤、謝明源、邱素貞等，昨日聯合質詢，關心台灣大道切換快慢車道的交通規畫衍生治安議題。

黃守達指出，台灣大道因設有公車專用道，又於同車向設置分隔島，導致快車道行駛車輛需於右轉前提早切入慢車道。要從快車道匯出慢車道其實很危險，要確認後方來車狀況，經常需要在分隔島旁停等，且必須向後轉頭查看，還會受後方同樣也要匯出的車輛影響視線。

黃守達說，過去為改善匯出視線死角，交通局在分隔島上增設反射鏡。但仔細檢視，就會發現此次案發路口方向的分隔島上並無反射鏡設置，對向卻又有設置，設置原則實在令人匪夷所思；即便設置反射鏡，改善效果仍然相當有限。

黃守達表示，不管是分隔島型態改善、公車專用道的變更，或是研議增設車道專用號誌的可能性；交通局未來都應有更積極的作為，改善台灣大道快慢車道匯入匯出所造成的交通問題，降低此類交通事故發生率保障用路人的安全。

交通局長葉昭甫強調，將依各路口車流特性、車道幾何配置及事故型態等，通盤檢討變換快慢車道問題，並研議增設反射鏡、部分路口禁止變換(匯出)車道等改善措施；同時檢視分隔島植栽高度，提供駕駛人更清楚的辨識距離維護道路交通安全。