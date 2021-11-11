BWF世界羽聯昨天公布2020到2021賽季的年度球員將入圍名單，東京奧運女單銀牌、世界球后戴資穎，以及東京奧運男雙金牌「麟洋配」王齊麟都入圍，小戴要爭取年度最佳女運動員頭銜，「麟洋」則角逐年度最佳組合獎與最佳進步獎，王齊麟透過臉書粉專表示：「有我們耶！『麟洋』入選BWF2020-2021最佳組合獎&最佳進步獎，雖然尚未公布得獎名單，不過有入圍也是肯定啦！」。

世界羽聯指出，因為新冠肺炎疫情影響，去年到今年許多賽事延期或取消，最新一屆的年度獎項選手成績參考表現將2020、2021兩賽季合併，時間從2019年11月1日到今年10月31日，共有年度最佳男運動員、年度最佳女運動員、年度最佳組合、年度最佳進步、年度最佳新秀、帕拉年度最佳男、女運動員、組合等，其中年度最佳組合及年度最佳帕拉組合為兩個新增種類。

戴資穎盤踞女單世界第1寶座已經長達189週，持續改寫史上最高紀錄，連續第4屆入圍年度最佳女運動員，其他競爭者為大陸陳雨菲、西班牙馬琳與日本山口茜。不過東奧之後小戴暫時沒參加國際賽，目前預計11月在印尼2站賽事都不會參加，恐怕也影響年終賽參賽資格積分，接下來預計12月西班牙世錦賽回到國際賽舞台。

年度最佳組合入圍者除了李洋／王齊麟，還有韓國女雙金昭映／孔熙容、印尼東奧女雙金牌波莉／拉哈育、大陸混雙王懿律／黃東萍及日本混雙渡邊勇大／東野有紗。