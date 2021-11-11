通膨巨獸衝擊百行百業，因原料連兩年起漲，農糧食品業早已身受影響；茂生農經（1240）11日法說指出，今年前三季營收大幅成長逾三成，但因飼料大宗原物料玉米、黃豆、營養劑等成本大漲，前三季營業毛利減，營業淨利甚至近砍半至5407萬餘元，EPS2.6元較去年同期減少。

茂生農經以農業生物科技研發，主要專精禽畜飼料、禽畜養殖及大宗穀物銷售。今年受惠於強化一條龍布局，禽畜飼料、養殖(有色雞、肉豬)及蛋品(洗選蛋及散裝蛋)三大業務持續成長，1-9月的合併營收為21.47億元，年增率達30.29％，幾近追上去年全年的營收22.77億元，唯受今年原物料漲2－3成，成本再加重，稅後淨利達0.95億元少於去年同期的1.08億元，EPS2.6元較去年的2.93元減少0.33元。

至於10月合併營收2.94億元，較去年同期2.04億元，增加43.82％，累計前1~10月營收24.41億元，較去年同期增長31.78％。

茂生農經董事長吳清德在法說會中表示，茂生農經營收成長的原因，來自於業外投資營收的大幅成長，其中轉投資生產洗選蛋的茂生食品，銷售量呈現穩定成長；投入飼料生產與家禽畜養殖領域超過60年的茂生農經，近年來依循穩健經營的原則，陸續在有色雞契作養殖、豬隻養殖與洗選蛋生產等項目投入資源，甚至投入資金購入每小時洗選8萬顆雞蛋的洗選機設備，營收逐漸多元化，並以富翁牌洗選蛋品牌打入全聯超市等大型通路。

此外在南投竹山建立仔豬及肉豬養殖場，憑藉自身飼料生產優勢，有助2021年豬隻銷售會逐步再成長，挹注營收不小。