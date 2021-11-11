面對2050碳中和的時代，我國紡織業和上游化工業，都將面臨嚴峻挑戰，卻也是一個積極轉型、成長的機會，李長榮化工為了達到ESG規範，耗費18個月，製作完成李長榮化工公司ESG報告書，成為兩岸三地化工類企業，第一家遵循ESG規範的廠商。

台灣永續供應協會（TASS）理事長賴樹鑫，11日主持今年首次舉辦的「循環紡織國際論壇」時指出，在我國佔有重要地位的紡織產業，因成本因素而外移，但面對淨零排放的時代，則是無可迴避，必須要從回收，分類、再生、創新模式，形成共創循環平台，才能面對2030年紡織減碳的嚴峻挑戰。

李長榮化工營運長李啟志表示，李長榮化工從2019年4月開始，便根據SASB和GRI準則，揭露李長榮公司ESG（環境保護、社會責任、和公司治理）的資訊，並在18個月後，完成李長榮化工ESG報告書，率先成為兩岸三地第一家簽署支持「TCFD氣候相關財務揭露」倡議的材料企業。

李啟志並與紡織業者分享，李長榮為了達到永續發展，邁向碳中和時代，根據ESG藍圖，進行EPP發泡材料、生質琥珀酸、電子級異丙醇等綠色化學品的開發歷程和實蹟，希望跨業的異業結合，共同邁向淨零排放時代。

台灣第一家加入RE100的紡織業者、菁華工業總經理黃衍祥指出，菁華工業除了從原料面、製造面、以及設計面，落實紡織循環經濟，在商業模式方面，也打造Triff銷售平台，採取D2C模式，擴大推廣永續材質服飾。

黃衍祥表示，菁華也透過Revio技術，實現T2T循環經濟營運策略，將工廠廢布廢絮、工廠次級貨或成衣降級品、以及舊衣回收，再製、重生為紗線，減少掩埋和焚燒對環境的衝擊、以及減少對石化原料的依賴。