在聯合國氣候峰會COP26之後，我國也訂下2050年達到碳中和、以及淨零排放的目標，仿效歐盟，我國今年也將制定「氣候變遷因應法」，並且今年底完成「台灣永續分類標準」，要求金融機構和上市櫃公司遵循，企業提出授信貸款，必須考量企業的ESG報告書，而投資基金在選擇投資標的時，也將以被投資對象是否屬於ESG企業，做為考量，以金融手段達成碳中和目標。

金管會綜合規劃處長胡則華11日透過視訊，在TASS 2021的「永續金融國際論壇」中指出，政府去年訂定「綠色金融行動方案2.0」，就是要運用金融市場的力量，引導企業及投資人重視環境保護、社會責任、以及公司治理（ESG），達成碳中和的目標。

胡則華表示，站在資金供給角色的金融機構，未來對大型上市櫃公司授信、融資，都要檢視企業的ESG報告書，並採取以大帶小的模式，要求授信企業的下游產業供應鏈的中小型企業，也必須進行ESG，金融機構放款，「不只是貸款企業自己，也要關連到供應鏈」。

她說，中小企業也可透過發行綠色債券等方式，取得ESG資金，但，中小企業一定要先做好碳盤查、以及碳足跡的計算，並且訂定明確的淨零期程，與金融機構或大型企業合作，如此一來，資金的取得將變得相當容易。

中經院綠色經濟研究中心主任溫麗琪指出，在國際綠色新政之下，永續金流的3大關鍵政策，包括永續投資架構、碳邊境調整機制、以及碳排放交易市場，而永續金融則是實現環境永續的關鍵，以達到氣候變遷減緩、氣候變遷調適、水及海洋資源的永續利用與保護、污染預防與控制、以及生物多樣性及生態系統的保護與復原等6大環境目的。

她說，我國「綠色金融行動方案2.0」的配套措施「台灣永續分類標準」，可望在今年底完成，針對我國製造業、營造及建築業、運輸及倉儲業等三大類別產業的22項經濟活動、以及12項前瞻經濟活動，建立指標，進而做明確量化的揭露。

澳洲勤業眾信亞太地區經濟研究機構負責人菲利浦博士（Dr. Pradeep Philip）強調，如果一再漠視氣候危機，而未採取行動達成碳中和目標，在2070年之前，將造亞太地區經濟損失高達96兆美元，台灣經濟則將損失1.3兆美元，相反地，如果積極行動，達成淨零排放，在2070年之前，亞太地區的經濟利益將達46兆美元，亞太區內的台灣，經濟獲利則有1.3兆美元。

自從2013年便開始投入綠色金融的永豐銀行副總經理廖嘉禾表示，永豐銀行跟中小企業和地方政府積極合作，過去3年的再生能源貸款金額，有三分之一的成長，來自對於中小企業的再生能源貸款。

廖嘉禾指出，台積電也是成員之一的RE100（再生能源倡議），成員承諾100％使用再生能源，要求企業產品100％由再生能源提供的電力所製造，台灣來自RE100知名企業的訂單，迄今已超過1900億美元，因此，RE100企業的供應鏈，都得採購再生能源，對台灣企業採購再生能源，將是潛力龐大的商機。

高曼計量財務管理（GAMMA PARADIGM）董事長林敬倫表示，美國私募基金已有三分之一的金額，投資ESG組合，總額約3.1兆美元，提供ESG企業資金來源，不過，由於私募基金投資的平均期間只有4.5年，因此，ESG企業應該協助這些基金經理人，了解公司的實際ESG作為，縮短投資方與企業的認知差距，進而產生良好的互動結果。

安侯永續發展顧問公司經理謝孟哲則說，循環經濟已成永續主題投資的新寵，光是2020年1月到2020年8月，以循環經濟為主題的公開發行基金，資產規模便快速地從3億美元，飆升逾6倍，達到20億美元的規模，且報酬率平均超越同類標竿5％，而以循環經濟為主軸的私募基金，包含創投、私募股權、及私募債等資產，從2016年至2020年第一季止，產品數目也成長10倍。