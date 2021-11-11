韓國女團T-ara目前成員有居麗、𤨒晶、孝敏和芝妍，4人在推出最後一張音樂作品後就和原公司約滿，各奔東西；近期4人驚喜宣布要回歸舞台，所有花費都是由她們自己負擔，日前隊長孝敏更在IG曬出拍攝花絮，原本就以臉讚出名的她，穿上中空設計打歌宣傳服性感破表，胸前若隱若現極致誘惑。

孝敏從出道前就是網路上有名的「臉讚」正妹，過去也曾在JYP娛樂當過練習生，因此一度被謠傳是接替泫雅加入Wonder Girls的成員，雖然之後真正人選不是她，但她仍以出眾外貌，獲得不少MV演出的機會；直到2009年7月底正式以T-ara出道，性感風格在偶像女團中令粉絲印象深刻。

孝敏打歌服中空設計非常性感。(圖/ 摘自孝敏IG)

2012年團體因霸凌事件，人氣一落千丈，孝敏也把工作重心放在戲劇上，到了2017年有工作人員跳出來還原霸凌真相，T-ara才重新被大眾接受，但她們卻在成員一個個約滿出走，最後剩下居麗、𤨒晶、孝敏和芝妍，而4人在合約到期後也各奔東西；驚喜的是，近期4人決定自費回歸舞台，讓粉絲相當期待，希望再見到〈Bo Peep Bo Peep〉和〈Roly-Poly〉那時候的風潮。

T-ara預告在15日回歸，近日4人也陸續在社群分享工作花絮，孝敏昨（10）日在IG上傳打歌宣傳照拍攝的畫面，她身穿一套黑色西裝短裙，露出纖細美腿外，衣服內疑似中空，彈出東西半球；側拍影片中，孝敏微微側身就胸前若隱若現更是誘惑，讓一票網友都被美暈。