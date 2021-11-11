文傳會主委凌濤。（趙婉淳攝）

網路傳出衛福部長陳時中在疫情間「無罩喝酒嗨歌」影片，國民黨主席朱立倫今說，「若是國民黨，早就已經下台」，隨後，遭陳時中反嗆，「是喝酒還是唱歌就要下台？」。國民黨文傳會主委凌濤點名陳時中共有「三大罪狀」，涉及不當宴飲事證明確，已明顯不適任，應道歉並辭職下台。

凌濤列舉「三大罪狀」，分別是擔任防疫指揮官卻親身示範「防疫破口」、身為閣員出入疑有女陪侍場所以及違反廉政倫理規定之虞，上述總總脫序行為已讓指揮中心公信力盡失。

凌濤提及，首先，陳時中貴為防疫指揮官與內閣閣員，自我要求卻很低，在指揮中心賣力推廣「防疫新生活運動」的同時，陳時中自己卻成「雷隊友」，甚至還在室內吸菸、藐視《菸害防制法》，陳時中面對質疑時，竟還敢反問「是說喝酒就要下台？還是唱歌就要下台？」，這種無賴回答，無疑讓民眾感到傻眼至極。

凌濤指出，其次，是宴中竟疑似有女侍作陪，遭外界議論，陳時中必須鄭重自清，影片中人還被披露疑在對岸政務機關任職，是否涉及「政治統戰」，調查局必須介入調查，陳時中必須嚴正說明。

凌濤說，至於宴會場合，政商成員複雜，如此不當宴飲是否涉及職務利害關係？根據《公務員廉政倫理》明確規範指出，公務員受邀的飲宴應酬，不宜出入有女陪侍的特種場所，更不得參加與其職務有利害關係之飲宴應酬，而陳時中部長卻屢次失控玩嗨，在此呼籲政風單位應立刻介入調查。

凌濤表示，身為現任閣員，陳時中所犯的三大罪狀，加總起來早已跨過紅線，還瞎扯他人、耍嘴皮子，卻連一句抱歉也沒有，如此品德標準，已經不適任內閣閣員，陳時中未來如果還妄想選舉，相信任何地方在地的市民都難以接受。國民黨再次重申，有關單位應儘速調查，陳時中應鄭重公開道歉，並辭職下台。

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