24家分店今上午公休，到11家機構替長輩義剪。（曹婷婷攝）

設計師不搶雙11商機，今上午公休，特別幫長輩義剪。（曹婷婷攝）

雙11不搶商機，走進11家照護中心，幫長輩打理門面！一年一度最狂購物節「雙11」，各家業者搶攻雙11商機，台南米蘭時尚髮型啟動另類雙11 模式，24家店公休半天，140名設計師「剪」進11個機構，服務400位長輩。

今年1111購物節在五倍券加持下，不少業者都看好業績可望創新高，為搶攻銀髮族商機，電商平台甚至開啟「長輩模式」，鎖定長輩推出專區服務，讓長輩更容易採買入手。米蘭時尚髮型總裁許漢宗表示，1111在五倍券加持及搭配相關促銷專案下，確實可望帶動業績，不過，為了幫長輩打理門面，24家店全員公休半天，下午才營業，「這也是另類長輩模式」！

今天共動員140位設計師，分頭前往台南北門區弘能家園、七股區日間照護中心、佳里興日照中心、佳里無悟日照中心、左鎮日照中心、瑞復安南中心、長泰教養院本院與新市分院、森川老人長期照顧中心、85樂活德頂日照中心、高雄前金區仙人掌社區復健坊等11個單位，服務超過400位長輩。

許漢宗表示，今年受限疫情，有近半年都無法提供各機構義剪服務，團隊夥伴以往幾乎每月義剪，也擔心長輩頭髮長了沒人整理，會不會不舒服？有設計師笑說，這幾天有到電商平台血拚，特地買了餅乾等小禮物送給長輩，希望在冷冷的天氣下，也能讓他們感受一些暖意。